簡樸房｜關注組憂取締劏房或使業主加租　籲訂立起始租金

《施政報告》提出未來會取締劣質劏房，並要求所有劏房業主登記「簡樸房」，如單位不符合「簡樸房」要求，則需改建才可出租。有關注組擔心，業主或將改建成本轉嫁租戶，變相加租，建議政府為劏房建立起始租金。



有關注組擔心取締劣質劏房或導致加租，建議政府為劏房建立起始租金。（資料圖片）

今屆《施政報告》提出，會將劏房易名「簡樸房」，並設立最低標準，如面積不可少於8平方米、必須有窗戶等等，亦會要求所有劏房業主登記，如單位不符合標準，則需改建才可出租。深水埗媽媽房屋關注組於《施政報告》 公布後，向深水埗街坊發出問卷，瞭解街坊對處理劏房的意見，共收集67回應。

受訪者之一的劏房住戶麗麗擔心，若劏房需改建，業主或會將成本轉嫁到租戶。她指現時劏房租金已十分昂貴，而家中只有丈夫一人工作，更有開工不足等情況，望政府訂立劏房起始租金。

67名受訪者中，有約八成建議政府為劏房定起始租金，當中近六成人認爲，起始租金每平方米月租應為200至250元； 超過三成建議起始租金每平方米月租應為260至300元。

關注組亦表示，有住戶擔心業主會因受到規管而趕走住戶。而問卷結果反映，若所住的劏房被取締，約八成人會選擇上公屋，僅兩成考慮入住簡約公屋或過渡性房屋。劏房住戶阿娟解釋，簡約公屋位置偏遠，不希望小朋友因搭車返學，而覺得更加疲累，亦不想小朋友重新適應新學校，故不會考慮。

七成受訪者認爲，劣質劏房指標應分別包括「無足夠睡眠空間」、「無晾衫位」和「無水務署及中電認可的獨立水電錶」。（資料圖片）

關注組建議政府透過重建後的大坑西邨、粉嶺高爾夫球場，以及市區内的閒置土地興建公屋，以配合取締劏房的政策。

關注組亦向劏房住戶瞭解劣質劏房定義，當中有七成人認爲，劣質劏房指標應分別包括「無足夠睡眠空間」、「無晾衫位」和「無水務署及中電認可的獨立水電錶」；約六成人認爲是「無合標準的排污系統（如去水位無隔氣）」、「窗戶不能打開或窗戶面向大廈天井」；超過五成人認爲是「無獨立廁所」。