簡樸房｜劏房戶憂改裝成本轉嫁致租金升　促設起始租金、租金津貼

施政報告2024提出立法規管劏房，訂立最低居住標準，並設登記制，所有劏房須符合最低標準，經專業人士確認，申請認證後，始可以「簡樸房」名義合法出租。



有劏房戶表示，非常關注當局未來的安置安排，其中有現居於工廈劏房的住戶說，擔心未來難以負責「簡樸房」租金，促政府盡快物色安置單位，並為受影響的劏房戶提供搬遷及租金津貼。



葵涌劏房街坊會今日（21日）舉行記者會，會上多位劏房戶現身講述對立法規管劏房政策的擔憂。（受訪者提供）

施政報告2024提出立法規管劏房，葵涌劏房街坊會今日（21日）舉行記者會，會上多位劏房戶現身講述對政策的擔憂。

憂改裝成本轉嫁租戶 致劏房租金上升

「羊毛出在羊身上，執修成本肯定會落在租戶上，租金只會愈來愈貴。」住在劏房6年的朱先生說。

街坊會指，政府提出立法規管劏房出租，劏房的改裝成本難免會轉嫁至租客身上，劏房租金勢必上升，促政府要在現有租務管制中設起始租金，才能保障居民不會「愈住愈差、愈住愈貴」。

朱先生認為，執修成本肯定會落在租戶上，租金只會愈來愈貴。（受訪者提供）

劏房戶指政府低估「被取締」劏房數量

朱先生也提到：「居住的劏房面積超過8平方米，符合簡樸房資格，但兩戶鄰居屬僭建，亦被業主要求逼遷。政府會否考慮我們的安置？」

街坊會指出，政府忽略部份劏房符合標準，仍會因為同單位內有其他不符標準的劏房影響，因進行工程而要清空，令一些即使符合標準的劏房也會「被取締」。

街坊會也建議，為受影響的劏房戶提供實報實銷的搬遷津貼、及為期6個月的過渡性租金津貼。（受訪者提供）

倡以不受歡迎公屋單位安置 提供過渡性租金津貼

就安置安排，街坊會建議政府從盡快物色安置單位，包括各區較不受歡迎的公屋空置單位用作安置，甚或應參考市區重建局現有重建安置，提供安置大廈讓居民作原區安置。街坊會也建議，為受影響的劏房戶提供實報實銷的搬遷津貼、及為期6個月的過渡性租金津貼。

工廈劏房戶譚先生指，要搬離工廈劏房，最關注的是租金問題。

工廈劏房雖不受政府現時提出的方案規管，惟政府已表明這類違法劏房必須取締，現時居於工廈劏房的譚先生指，目前住房面積有八平方米，但沒有窗戶，要搬離工廈劏房，他最關注的是租金問題，「如要搬走，相信會貴好多，根本無法負擔！」