英疫後擴大醫療無人機應用　港府推低空經濟砥礪前行

新一份施政報告提出發展低空經濟，更成立「發展低空經濟工作組」，期望明年初起推出試點項目，料首階段集中推行空中檢測及無人機送貨等服務。無人機系統在疫情期間發展迅速，各個先進國家亦有發展以無人機載貨及運送藥物等。其中英國曾以無人機進行疫情監測、提供遙距醫療服務等，當地亦正就改善無人機相關空域制度及法規等進行討論，冀令無人機的使用更安全及具保障。正正與是次香港特區政府大力推動低空經濟的概念及想法不謀而合。



撰文：資深工程師及工程師學會前任會長源栢樑



英國有無人機公司為醫院等建築物清洗外牆 (Sky Wash 公司網頁截圖）。

為發展低空經濟，港府透露，新成立的「發展低空經濟工作組」將爭取在下月內開會，期望明年初起推行試點項目，料最初先以空中測量、建築保養及無人機載貨項目為主，並把運送外賣及較輕巧物品，包括信件及藥物等普及化。當局期望試點路線可覆蓋香港不同地形的地區，包括科學園、數碼港、離島及北部都會區等。有指當局亦會為無人機的使用「拆牆鬆綁」，增加其使用的可行性及效率。筆者相信推動這些經濟改革能令相關低空的創新科技得以更廣範地被應用，將會迎來新的生產力，為社會帶來裨益。

筆者早前遠赴英國曼徹斯特參加由英國醫療工程學會舉辦的年會及展覽會，今年展覽會參展商數量之多是歷來之冠，展覽場地由以往佔地半個改裝的舊火車站場館，擴展至今年的一整個車站。全英不少醫療用品或服務供應商，以及與醫療相關的科技公司等均齊集是次展覽會，展示了來自兩百多家領先公司的產品、服務和想法，以應對醫療相關行業當前和未來的挑戰。展覽中不少參展商推廣的服務與產品均與無人機使用或科技有關，特別見到有公司以創新及尖端的無人機技術清潔醫院外部，在高達數十米的空中有效地清洗院內建築物的外牆、立面和窗戶。此技術令醫院清潔工作毋須牽涉工人搭載於吊船或攀爬上棚架在外牆等程序，大大加強了建築物在進行外牆維護有關工作的安全性，此服務亦成展覽熱話之一。

英國在新冠疫情期間除使用無人機運送藥物及醫療用品外，更快速將偏遠地區的檢測或血液樣本等運送至位於市中心的化驗所（英國國民保健署 (NHS) 網頁截圖）。

反觀香港，政府早前推出新政策後，社會有不少討論認為香港高樓大廈甚多，地方狹窄，究竟大力發展無人機項目是否值得？筆者在今次的英國醫療工程學會展覽會獲得不少啟發，其實以現時的科技，包括5G 網絡控制及定位和先進電池的高速發展，令無人機的發展空間史無前例之大。回想昔日有人提出發展電動車時，因數十年前的技術，電池密度是不足以應付汽車載荷的行駛，而難以成事，但現時科技迅速發展並漸趨成熟，電池的荷載能力及續航力大增，相信發展出的先進電池足以應付不同類型無人機應用。因此，現時各國及地區對低空經濟的考慮不是因推展的困難而不做，而是在那些地方應用是可以做、合適地去做及如何做得到等。

筆者早前在參與英國曼徹斯特參加由英國醫療工程學會舉辦的年會及展覽會，會上觀摩到兩百多家在當地領先業界的醫療工程公司產品和服務。

據英國業界朋友透露，無人機在早前新冠疫情期間發展甚速，在醫療服務上應用特別廣泛，除了基本的運送藥物及醫療用品外，無人機可更快速地將偏遠地區的檢測或血液樣本等運送至位於市中心的化驗所，大大縮短了化驗時間，加快讓病人接受治療。疫情較嚴峻期間，當局面對不少挑戰，包括向不同目的地和需要疫苗人士及時提供疫苗，尤其部分交通甚為不便的地方，故需依賴無人機及時將疫苗運送至該些地區，解決當地居民的燃眉之急。據悉當時英國政府更嘗試使用無人機到無法及時派員到達的偏遠地區進行粗略檢測，如透過低空體溫監測小區內等去初步了解居民的染疫情況。當地甚至利用無人機會去提供遠程醫療服務，如運送檢測儀器、測試包、個人防護裝備及藥物去支援地區醫療團隊，這就是無人機承擔重要責任的地方。各地亦有報道指當地如何使用無人機來運送和運輸新冠肺炎物資，它們飛越陸地和海上，以便醫務人員能夠獲得急需的醫療用品，見證了無人機能提供極快的交付、擴充及配合運輸的網路和減少人與人的面對面接觸，從而亦降低了交付過程中的傳播風險。

疫情之外，國際應用層面上無人機亦為一些受到天災影響地區的居民提供緊急醫療服務支援。如遇有大型意外時，這些地區的醫院曾使用無人機運送藥物或急救用品至意外現場，加快救援。在遇上地震等天災時，無人機亦可運送生命探測儀器，率先到災區進行初步偵測。不過，隨著無人機的使用越來越普遍，其監管及系統操作上亦需進一步完善，我們下文再談。

《01醫務所》與資深工程師源栢樑合作，逢周一推出專欄「源途有你」，分享工程與醫療的大小事。



源栢樑一直以推動工程界專業發展為己任，是香港工程師學會前任會長。數十年專業路途，著實值得回憶，亦深信後來者或可從中領會工程專業要點所在。源途有你，就讓大家一起體會。

