學童自殺｜能仁學者籲多諗社會責任捱轟　關注組織：無視學生困境

香港能仁專上學院生命教育中心早前發佈一項學童自殺調查，中心主任謝向榮前日（26日）指若學生多考慮社會責任和家長期望便不會自殺，言論引起社會爭議，謝向榮昨日回覆傳媒查詢時致歉。關注學童自殺學生聯席代表楊鎧彤今日在商台節目表示，學生其中一個壓力來源就是父母，指謝向榮無視學生困境。



關注組：不應指責學生 須鼓勵學生多考慮自己

謝向榮早前出席能仁專上學院生命教育中心啟動禮時表示，學生生命教育的重點，是「諗多少少社會責任、家長嘅期望、你走咗之後屋企人會點、其他人會點」，若學生抱持這個精神，「已經唔會做傻事。」言論其後惹起社會爭論，謝向榮回覆傳媒查詢時致歉。

楊鎧彤指，謝向榮對學童自殺歸因單一，不應只歸因價值觀，亦不應指責學生，因為雖然多為別人設想非錯誤，但會令他們更責怪自己，反而應鼓勵他們多考慮自己：「有時（學生）就係過於重視其他人，但其實佢哋自己都有需要尋求嘅價值。」

楊鎧彤指，謝向榮的言論無視學生困境，因為根據關注學童自殺學生聯席的一項調查，有兩成學生的壓力來自父母，但謝向榮的言論不但反映他不理解學生，更加重他們的壓力。楊鎧彤表示，關注學童自殺學生聯席是否接受謝向榮的道歉並不重要，重要的是他應向學生和大眾交代。

葉兆輝：自殺者是「諗太多」

香港大學賽馬會防止自殺研究中心總監葉兆輝亦有回應謝向榮要求學生「諗多啲」的言論。他指，過往閱讀過不少自殺者的遺書，均表達出強烈情感，認為他們是「諗太多」。他舉例說曾有自殺者在遺書清楚列出自殺的好處與壞處，最後認為自殺好多於壞才下此決定，反映自殺者有周詳考慮。