調查指7成學童對生活感絕望　能仁專上結合農莊親子遊推生命教育

本港學童自殺問題一直備受關注，香港能仁專上學院一份探討香港生命教育狀況及需求問卷調查發現，超過7成學生對生活感到絕望或迷茫，九成家長更認為現時學校提供的生命教育並不足夠。學院期望成立生命教育中心，與農莊合作推親子遊，進行另類生命教育，教導學童探索生命。



能仁專上學院期望成立生命教育中心，與農莊合作教導學童探索生命，進行另類生命教育。（彭彥怡攝）

能仁專上學院生命教育中心委托香港醫護市場調查及策劃，於今年10月初向高小及中學家長進行問卷調查，在225份問卷中，有15.1%的家長表示子女曾透露有自殺或自殘的想法，另有近八成（76.4%）家長認同生命教育對孩子十分重要，多於五成（55.1%）受訪者認為坊間生命教育資源、資訊和書籍不足，另有五成家長更認為難於尋找合適進行生命教育的場地及環境。

能仁專上學院生命教育中心正式啟動，並與生命勵進基金會合作，期望可減少學童自殺的風氣。（彭彥怡攝）

教育局生命教育屬杯水車薪

能仁專上學院生命教育中心主任謝向榮指出，教育局早於2001年將生命教育納入中小學德育課程，至2010年再推出「協助中小學規劃生命教育計劃」，惟每年中小學的名額僅各50個，情況「杯水車薪」。謝強調生命教育不能紙上談兵，當中最核心的是培養價值觀，當學生懂得什麼是責任感、什麼是尊重，就不容易做傻事，所以想到成立生命教育中心，並與生命勵進基金會合作，在旗下的農莊舉辦親子活動，希望透過動物飼養、生命誕生及植物種植等課題，讓學生輕鬆地學習到生命的意義。

能仁專上學院生命教育中心主任謝向榮指出，教育局的生命教育計劃實在是「杯水車薪」，強調生命教育不能紙上談兵。（彭彥怡攝）

SEN學童遊農莊脾氣全消 父母忌太多保護

農莊位於元朗八鄉馬鞍崗村，有數百種果樹和中草藥，亦有不同的動物如豬、山羊、兔子、孔雀、錦雞和各類大小鸚鵡。生命勵進基金會主席郭銘祥稱，生命的意義不僅是生存，曾有一名3歲的SEN學童到農莊參觀，其父母表示兒子當日玩得不亦樂乎，跟平日經常發脾氣的表現截然不同，可想而知大自然的力量，家長亦要反思，平日對子女太多規範及保護也非好事。

為了輔助學校更有效地推行生命教育，生命勵進基金會更出版了一本名為《價值觀教育之探索生命之道》的書籍；主編李鈞杰博士表示，書內提供了不同的課程素材及教學策略，協助教師可根據不同學生的需求，更有效將生命教育的理念向學生展現。