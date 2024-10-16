學童自殺｜抑鬱症學童欲輕生 幸獲心理學家開解 籲勿獨自承擔壓力

Harold就讀高中，心小姐與精神科醫生支援他已經有一年半，見證他嚴重的躁狂抑鬱症（Bipolar Disorder）日漸緩和。之前極度不穩，一時高漲，一時低落的情緒在輔導和精神科藥物的輔助下越見平穩。

資料授權：心小姐 - 教育及兒童心理學家



Harold社交一直沒問題，其他方面亦看似有所改善。他的學習表現和狀態雖說不上穩定，但整體達標；以前常責打他的父母也終於肯改變管教方法，態度有明顯的進步，慢慢修復與Harold的關係。因此，當Harold對心小姐說他上星期在家中試圖自殺的時候，完全讓我始料未及……

病情改善卻更加抑鬱 產生自殺念頭

Harold淡然地說：「上星期五夜晚，我真係好唔舒服，超抑鬱。我頂唔順，於是就食咗幾排止痛藥。點知第二朝仲起到身，嗰時我其實都幾失望……」

原來他在事發前幾天日日夜夜均處於情緒低沉的狀態。Harold控制不了自己的負面想法和感受，不過沒有求助，只把自己關在房間，不肯見人，亦沒洗澡。因為正值暑假，家人不以為意。Harold想不通，為什麼外在的壓力因素明明有減少，自己的病情正在改善，卻突然好像被拉回原點，令他感到絕望。

心小姐想，引致Harold情緒低落的原因可能比較內在或隱性，如遺傳因素（家族的精神病歷史）、暑假期間缺乏恆常作息和社交機會、即將開學的憂慮…… 這些壓力較難被意識到，但威力不容小覷。我之後要與Harold探討一下。

深知家人關愛卻想不到生存理由 留下遺書囑咐家人不要傷心

Harold表示他當天把遺書都打好了，一封給爸媽，一封給十分支持他的哥哥。他主動提出分享，心小姐便安靜聆聽。內容主要圍繞他感謝家人的照顧，並囑咐他們不要為自己傷心。

聽得出Harold其實深知家人關愛他，他亦珍重他們。只是他當刻的抑鬱症狀太強烈，擺脫不了負面的思維，想不到生存的理由。現在的他走出了當時的狀態，思考亦沒有那麼偏頗。

心小姐一邊聽一邊覺得心疼，感嘆為什麼一個年輕人要承受這般痛苦。故此給Harold充分時間表達，繼續傾心聆聽，適度地給他一些支持和安慰。

會決定了結自己生命的人，都經歷過一些難以承受的壓力。因此輔導的時候更需要耐性，不宜操之過急。想一下子扭轉一個人長期的思維模式是不可能的。

建立良好社交支援網絡 有效提升學生整體身心狀態 避免跌入情緒深谷

然而，心小姐必須評估Harold現時是否還有自殺的危機，於是問：「依家你仲有冇傷害自己嘅諗法？」他回答：「我星期六全日好辛苦咁瞓咗一日床，之後就無再諗過。今日因為要出嚟見你，所以我尋日有沖涼，今朝去咗做gym，成個人感覺好好多啦。」

心小姐微笑鼓勵他：「我哋好多時未必即時改變到自己嘅思維同情緒，反而先改變生活上嘅習慣會容易啲。你有冇諗過之後多啲出街、見吓朋友、或者做運動呀？」Harold明白心小姐的意思，便笑著點頭：「我呢個星期會試吓每朝做gym，同埋約人出街㗎喇。」

社交支援網絡及預防性的習慣有效提升學生整體的身心狀態，平衡他們的生活和思維，避免學生跌入情緒的深谷。

「找到適切的專業治療及需要的支持終能邁向理想康復的水平」

在輔導的尾聲，心小姐請Harold考慮下次情緒低落時找人傾訴或求助，不要一個人扛壓力可以找哥哥、她、精神科醫生或緊急求助熱線。所有人都想給他支援。

最後，心小姐給了Harold一個最重要的提醒：「如果之後你覺得好辛苦，再有想停止生命嘅諗法，我希望你先嘗試停止生命中令你困擾，令你承受好大壓力嘅嘢。如果你覺得返學壓力太大，可以考慮停學一陣；如果身體或者情緒真係好唔舒服，可以考慮去醫院休養；如果同屋企人相處唔到，可以考慮申請臨時住宿。先試吓唔同嘅處理方法，會唔會令自己舒服啲。」Harold認真地想了一想，說：「都係嘅。」

臨別前，心小姐對Harold坦白表示，根據支援學生的指引，必須向他的父母交代情況（他曾有傷害自己的行為）及支援方法。縱使Harold有點擔憂，仍信任心小姐會小心處理這次的溝通，當然她亦不負所託。

精神病的康復之路甚少是一帆風順的，過程不時艱難曲折，狀況時好時壞。然而，我相信，若患者願意嘗試不同的方法，找到適切的專業治療及需要的支持，他們終能邁向理想康復的水平，包括Harold。

《本文獲心小姐 - 教育及兒童心理學家授權轉載》

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「停止生命之前停止壓力來源」與我分享遺書的躁鬱學生​】

作者簡介：註冊教育及兒童心理學家，曾於香港和英國頂尖大學接受教育。

筆者希望透過分享在學校和診所工作的點滴，提升大眾對精神病的學童的關注。