離任數碼港CEO後半年　任景信獲委引進辦主任　明日履新

數碼港前行政總裁任景信獲委任為引進重點企業辦公室主任，明日（29日）履新。任景信在科技界擁有超過39年經驗，擔任數碼港行政總裁六年，期間爆出黑客入侵事件，被盜取400GB資料，逾1.3萬人資料外洩。事發後約兩個月，數碼港重聘行政總裁，任景信於今年4月約滿離任。



財政司今日宣布，將委任任景信為引進重點企業辦公室主任。（資料圖片)

財政司今日宣布，經公開招聘後，將委任任景信為引進重點企業辦公室主任，明日起履新。

任景信曾於2018至2024年間，擔任數碼港行政總裁。去年8月中，數碼港遭黑客入侵，超過400GB資料外洩，累計1.3萬資料外洩。他去年9月稱，若發現事件牽涉嚴重人爲過失，會依程序處理，又指事件發生後已立即加固網絡安全，成功擊退後續網絡攻擊。事發後約兩個月，數碼港重新招聘行政總裁，並透露任景信於今年4月約滿離職。

陳財政司司長茂波表示，任景信在資訊科技領域有豐富經驗，於數碼港任職期間，展現了出色領導能力和視野，亦於公共服務方面有相當經驗，相信他能吸引更多企業落戶香港。

任景信在科技界擁有超過39年經驗，在加入數碼港司前，他曾擔任新意網集團有限公司執行董事及行政總裁，也在不同大型顧問服務及資訊科技公司出任過高級管理職位。