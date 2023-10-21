數碼港CEO任景信明年4月約滿不續約　展全球招聘　任內爆黑客事件

數碼港今年9月披露8月時遭黑客入侵，多達400GB的資料被放上暗網，免費下載。事後約一個月，數碼港近日在招聘網站刊登廣告，聘請行政總裁一職，意味現任行政總裁任景信將會卸任。新CEO招聘要求提到，應聘者需至少擁有15年以上在私營或公營大型機構管理經驗，同時要操流利英語、廣東話及普通話。數碼港回覆稱，任景信將於明年四月約滿離任，數碼港現正按既定程序進行全球招聘。



數碼港回覆《香港01》稱，行政總裁任景信將於明年4月約滿離任，現正按既定程序進行全球招聘。數碼港管理有限公司董事楊全盛回覆查詢時亦稱任景信合約即將到期，對方決定不續約，料有退休或其他工作安排，故要進行新一輪招聘，屬正常人事程序。

數碼港日前在招聘網站刊登廣告聘請行政總裁，要求應聘人需至少擁有15年以上在私營或公營的大型機構中的管理經驗，包括具有戰略規劃責任及整體業務的負責任的高級管理職位，對資訊與通信科技有經驗者優先。

要求又提到，應聘者需擁有敏銳的商業及政治目光等，並熟悉本地和國際商業環境及資訊科技發展，且可操流利的英語和中文，包括廣東話及普通話。

數碼港9月公布，8月中發現電腦系統遭黑客入侵竊取逾400GB機密資螞，期間更曾被勒索234萬元「贖金」，但遭數碼港拒絕，資料其後在「暗網」被公開，涉及170名員工資料、薪金及強積金供款紀錄等，包括CEO任景信在5名高層個人資料。

任景信當時回應是否有人需就資料外洩事件問責時，稱正循不同方面了解事件，若發現有嚴重人為失誤，會按程序去處理，但暫未耆到相關情況，強調現時網絡攻擊時有發生。

數碼港。（蘇煒然攝）

數碼港又說，任自2018年4月上任以來，帶領數碼港蓬勃發展，社群企業增加一倍突破2,000間，獨角獸企業亦倍增至7間，培育計劃取錄企業更增加超過一倍達1227間，並陸續誕生兩間上市企業、兩間持牌虛擬銀行、三間持牌虛擬保險機構，以及一間持牌虛擬資產交易平台。初創累計融資超過375億港元，並獲得超過1,400個本地及國際獎項，及500多個知識產權。

根據數碼港網站，任景信畢業於香港中文大學工商管理學院，並獲學院頒授Beta Gamma Sigma榮譽及香港電腦學會院士殊榮，曾在哈佛商學院進修領袖行政課程。任擁有超過38年資訊科技行業經驗的業界領袖，加入數碼港前是新意網集團有限公司執行董事及行政總裁。