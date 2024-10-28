長策未來十年建屋目標44萬個　劏房數字兩年未更新　稱下年度檢討

政府今日（28日）公布《長遠房屋策略》2024年周年進度報告，未來10年總房屋供應目標為44萬個單位，較總房屋需求的43.8萬伙多2000伙。同時，政府將增加「白表居屋第二市場計劃」的配額，並為青年申請者設立專屬配額。



至於劏房數字則連續兩年未有更新，維持12.75萬伙，不過報告提到，下年度將檢討居於分間樓宇單位的估算數字。



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根據《長遠房屋策略》既定的推算方法，下一個10年期總房屋需求為43.8萬個單位，供應目標定於44萬個單位。房屋局指，2025/26至2034/35年度十年期的公私營房屋新供應比例維持在70:30。

公營房屋目標維持30.8萬伙 稱已覓足夠地

所以，公營房屋供應目標為30.8萬個單位，私營房屋供應目標為13.2萬個單位。而政府已覓得足夠土地，可滿足30.8萬個公營房屋單位供應目標。未來的公營房屋建屋量將因應實際情況的轉變，而適時作出相應調整。

至於私營房屋供應方面，房屋局指，政府未來五年，將通過賣地及鐵路物業發展提供可興建約8萬個單位的土地；再加上市區重建局項目和其他私人土地發展項目，將可滿足供應目標。而較短期的私營房屋供應，根據2024年9月底的最新推算，未來3至4年一手私人住宅物業市場的供應量預計約為108,000個單位。

房屋局表示，隨着土地房屋的供應更為穩定和整體公營房屋供應的提升，將有更大空間提高公營房屋中資助出售單位的比例。近年，公屋／綠置居與其他資助出售單位的比例維持在70:30，在未來十年將以邁向60:40的比例作為規劃基礎。

（資料圖片）

長策報告去年起未有更新劏房估算數字，沿用2022年的統計，約12.75萬伙劏房，今年亦未有維持一樣。不過，報告指，今年《施政報告》提出規管劏房，合乎標準的分間單位「簡樸房」可出租，稱鑑於上述出租制度的最終方案目前尚未敲定，所以維持約12.75萬伙推算，並在下一年度的《長策》更新中檢討居於分間樓宇單位住戶的估算數字。