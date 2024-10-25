施政報告｜何永賢：青年申公屋較四年前跌逾兩成　擴大資助屋比例

《施政報告》提出措施完善置業階梯，房屋局局長何永賢接受報章訪問時表示，一直謹記青年置業夢，未來會擴大公屋、資助出售房屋及私樓比例，由目前「5:2:3」，調整為「4:3:3」，協助市民置業。她又指，目前本港30歲以下一人申請公屋宗數較2020年下跌22%，預計與房屋供應充足、加上二手居屋按揭貸款保證期放寬等有關。



10月17日，行政長官李家超到立法會出席《施政報告答問會》，圖為房屋局局長何永賢和自由黨張宇人。（黃浩謙攝）

新一份施政報告提及，公屋和資助出售單位比例由7:3調整至6:4。何永賢表示，預期未來10年內做到六四比，而在3層置業階梯之中，即公屋、資助出售房屋和私樓，將擴大中間的資助出售房屋，比例由「5:2:3」逐步變成「4:3:3」。她指，過往樓價貴，青年難以負擔，加上居屋供應不足，而選擇申請公屋，因此希望調整3層階梯比例，讓年輕人有上流的盼望。

她指出，現時30歲或以下公屋申請人數，較2020年下跌22%，而30歲或以下新增申請則下跌約一半。她指未來5年整體公營房屋供應有18.9萬伙，較本屆政府上任時的5年期增加約8成，加上二手居屋按揭貸款保證期放寬，擔保期由30年延至50年，按揭成數達9成，加快居屋二手市場流動，相信有助青年逐漸由公屋轉移至其他房屋市場。

她又透露，最新的一般輪候公屋申請約為12.3萬宗，較2020年約15.6萬宗下跌約21%，反映公屋供應「消化」輪候隊伍。

富戶額外租金研「兩倍變三倍」 10年入息審查不變

施政報告亦提及收緊公屋富戶政策，提高額外租金及降低相關入息限額。她表示，租金方面可由倍半變2倍、2倍變3倍等，而家庭月入限額或由目前最高5倍降至4.5倍或4倍。她指會按方程式計算具體租金金額及入息限額，相信有機會調整，只是幅度及多寡，強調最重要是公道。

至於會否考慮縮短住滿10年才須申報入息及資產的時間，何永賢表示政府希望維持不變。她解釋不少劏房家庭「捱貴租」多年，輪候很長時間才可獲配公屋，如果居住年期太短便要申報入息及資產，會缺乏足夠時間培養上進及上流的動力。