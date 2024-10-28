港鐵辦45周年酒會　李家超：港鐵是世界上頂級的交通系統之一

港鐵今日（28日）舉行慶祝成立45周年酒會。主禮嘉賓行政長官李家超致辭時表示，港鐵現時是世界上頂級的交通系統之一，期望港鐵能在未來更進一步。港鐵主席歐陽伯權表示，自通車至今，港鐵不只連繫香港18區，更聯繫內地80個城市。



酒會在灣仔君悅酒店舉辦。李家超致辭時指，港鐵現時是世界上頂級的交通系統之一，為香港市民提供可靠、高效和安全的交通服務。李家超提及兩周前公布的施政報告，指政府一直與港鐵公司緊密合作，於明年初開始詳細規劃北環線，加快香港與粵港澳大灣區的融合；並推進港深西部鐵路，預計完工後鐵路網絡將由現時的270公里增加至390公里。

歐陽伯權：繼續運用新思維為和科技提升服務

港鐵董事局主席歐陽伯權表示，港鐵在第一條鐵路開通45年後，鐵路網絡仍在不斷擴展；自通車至今，港鐵不只連繫香港18區，更聯繫內地80個城市。他又指，港鐵沿鐵路線開發新社區，為市民提供便利的生活環境，體現港鐵社會價值。他續指，港鐵作為世界上最高效、安全和可靠鐵路之一，將繼續運用新思維為和科技提升服務質素。