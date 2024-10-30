逾200港高中生參觀大灣區4間大學　探索多元出路　主辦方12月再辦

由大灣區共同家園青年公益基金與學友社合辦的「大灣區升學知多啲考察之旅」，於10月帶領逾200名香港高中生考察團參觀了大灣區四間大學——廣州的華南師範大學、廣州中醫藥大學，以及深圳的香港中文大學（深圳）和深圳大學，了解內地的多元升學出路。活動費用由大灣區青年基金全額資助。



學生在參觀校園與教學設施時，還聆聽各高校代表講解招生政策，並有現就讀的港生分享經驗。港生的入學門檻較低，令他們對內地升學的興趣大增。

來自培道中學的羅羚表示，內地大學在資訊科技與人工智能領域具優勢，並且校園環境優美，吸引她更認真考慮北上升學。東華三院邱金元中學的楊雨涵則表示，參觀廣州中醫藥大學的中藥標本館後，對中醫學有了更深認識，並堅定報讀該校的決心。

香港管理專業協會羅桂祥中學的曾兆基老師指出，不少港生參觀後改變了對內地教育的偏見，發現內地院校提供豐富的學習資源和課外機會，有助於學生擴展視野和明確未來方向。

主辦方預計今年12月會再舉辦「大灣區升學知多啲考察之旅」，並計劃覆蓋更多內地高校，讓更多學生有機會了解升學資訊。主辦方預計兩年共有千名學生受惠，稍後會發函至全港中學以供報名，名額先到先得。