機場三跑十公里賽11.17舉行　為免礙飛機升降　跑手禁帶毛巾耳機

「香港國際機場·渣打香港馬拉松：三跑道系統十公里國際賽」將於11月17日舉行，田總賽事籌委會主席王劍麟今日（29日）表示，由於比賽設於禁區範圍，為免影響飛機升降，須實施嚴厲的保安限制，例如禁止跑手攜帶毛巾和耳機等物品入場。他表示，賽道平坦及彎位不多，希望跑手能破世界紀錄。



田總賽事籌委會主席王劍麟表示，由於比賽當日同時有飛機升降，所以有嚴厲的保安限制，例如將禁止跑手攜帶毛巾和耳機等物品入場。（盧翊銘攝）

垃圾桶專門設計 跑手禁帶能量補充品

田總賽事籌委會主席王劍麟表示，機場第三跑道落成後，中跑道正關閉維修，不會有飛機升降，所以賽事將於中跑道舉行。由於比賽當日將有飛機在相鄰跑道升降，所以將有嚴厲的保安措施，例如將盡量清空跑道，避免擺放不必要物品；大會亦專門聘請公司設計垃圾桶，確保垃圾不會掉出垃圾桶外。

由於賽道設於禁區，跑手須遵守一系列規則。王劍麟表示，建議跑手提早兩小時到達亞博，會先進行安檢及核實身份，待跑手取得民航處及機管局發出的特別許可證後，將安排40部城巴送跑手到賽道，期間會有機場保安護送。大會亦禁止跑手攜帶帽、毛巾、能量補充品及耳機等容易被吹起的物品進場，若在賽道發現有跑手攜帶違規物品，將暫時沒收並代其保管。王劍麟指，已告知跑手詳細資訊，亦會在派發選手包時派發跑手須知。

田總賽事籌委會主席王劍麟表示，由於比賽當日同時有飛機升降，所以有嚴厲的保安限制，例如將禁止跑手攜帶毛巾和耳機等物品入場。（盧翊銘攝）

賽道平坦、彎位不多

另外，王劍麟表示，為了確保飛機不走錯方向，現場亦部署了很多設施。他指，中跑道與其他跑道距離遠，現場實測時噪音不大。

賽事設有7個組別，包括三公里、五公里、十公里和輪椅賽等，總參賽名額1.2萬人，共接獲超過3萬人申請參賽。王劍麟表示，是次賽道特色為平坦及彎位不多，希望跑手能破世界紀錄。而賽會亦邀得世界排名首十位其中四位跑手到港比賽。王劍麟呼籲跑手勤練跑，以適應天氣轉變。