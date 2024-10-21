社協組隊征戰渣馬　曾是無家者　今製跑杖練跑求突破：解開一個結

10公里，可以很遙遠。社協月初成立跑隊，有18名隊員來自邊緣群組，不少是無跑步習慣的人。年過60歲、曾是無家者的雲誠，不但無跑步習慣，40多年前更做過腰椎手術，很怕受傷，對長跑甚有恐懼，他說：「跑，係我新嘗試。」首晚訓練，他帶著以膠管改裝而成的跑杖，在運動場跑足四圈。

同場也有隊員歇盡全力，仍未能跑完四圈。今年46歲的嘉文，用盡全力，只跑完三圈。他自認容易放棄，但這次有隊友一齊跑，見到無人輕易停步，他也堅持繼續跑。參加跑隊，他又期待、又擔心，「有時都會自己靜雞雞諗下之後會點，係咪可以重新踏出一步，同社會嘅人接觸。」

跟社協無家者足球隊一樣，跑隊有其約章，口號中亦有「永不放棄」，這晚也有落場跑的社區組織幹事吳衛東指，這句口號尤為重要，「我哋要訓練佢哋除咗跑步，人生路都唔好放棄。」



社協成立跑隊，成員包括無家者、前無家者、精神復元人士等邊緣群組，由10月起每周定期訓練，準備來年出戰渣打馬拉松10公里賽。（廖雁雄攝）

無家者、前無家者、精神復元人士組跑隊 劍指明年渣打馬拉松10K賽

社協成立跑隊，成員包括無家者、前無家者、精神復元人士等邊緣群組，由10月起每周定期訓練，準備明年2月出戰渣打馬拉松10公里賽。

膠管改裝跑杖 首晚訓練跑足四圈 雲誠：「跑，係我新嘗試。」

首次練習，跑隊成員雲誠自備兩枝長逾一米、以膠管改裝而成的跑杖，一口氣在運動場跑足四圈，在場邊見到教練，還緊張地問要不要再跑一圈。

年過60歲的雲誠，18年前，住在通州街天橋底木屋，當時在山上還有一個「竇」，貪那裡夠清靜、無爭拗，可以靜下來思考。問他當時想過甚麼，他答：「反思點解自己做極都錯。」

雲誠健談，但浪跡街頭的過往，總是講得隱誨。（廖雁雄攝）

今年過60 40年前變「隱性傷殘」 總自覺比人差

雲誠年輕時與父母關係不好，讀書亦不多，未到20歲，已在地盤做紮鐵，學會「交際賭博」，逐漸變成病態賭博，自此賭博纏繞他幾十年。20歲那年，因為坐骨神經痛、下肢麻痺，做過手術，變成「隱性傷殘」，更令他總是自覺比人差。

「唔識處理錢，唔識處理情緒。」、「行錯路、諗錯嘢，一錯就幾十年。」雲誠健談，但浪跡街頭的過往，總是講得隱誨，只有提到近年重投義工服務，幫人剪頭髮、維修、搬運、派飯，他雙眼才有光芒，「回轉係有機會嘅，我做嘅嘢都係令自己心滿意足。」

雲誠及嘉文不時在社協做義工。（江麗盈攝）

叫雲誠做義工，他隨傳隨到，但叫他跑步，原來有難度。雲誠做過紮鐵，鋼條身型，膚色黝黑，喜歡踩單車、行山，早年也參加過社協的無家者足球隊，卻唯獨不愛跑步。

怕再受傷 對長跑有恐懼 雲誠：幾十年嚟解唔開呢個結

「跑，係我新嘗試。」他說40多年前做的那場手術，帶來的陰影至今未散，手術後的痛楚，仍然記得，很怕再受傷，又聽過有人跑馬拉松「跑到死」，一直對長跑有恐懼。

「都係嘗試有無突破，幾十年嚟解唔開呢個結，睇落好似好正常，其實做過全身麻醉、瞓咗幾十日嘅手術，幾十年嚟都有陰影係到。」

鮮跟隊友說話 突破難一步到位 以後練習多問好

這晚練習，他也鮮有跟隊友說話，「我好鍾意自己一個人，習慣咗，𠵱家有團隊，我好似又要重新學過，同人一齊跑，對我嚟講，唔知係尷尬，定唔太習慣。」突破難一步到位，他說以後的練習，會繼續嘗試，多些跟人打招呼、問好。

雲誠說，跑步是他的新嘗試。（廖雁雄攝）

今年46歲的嘉文，希望參加跑隊鍛鍊身體。（廖雁雄攝）

曾三度露宿 加入跑隊原因直接 嘉文：可以訓練返自己

想突破的不止雲誠，另一位跑隊成員嘉文，今年46歲，曾三度露宿，現時住在社協宿舍。來參加跑隊，原因很直接，「𠵱家身體開始變差，所以可能藉住呢次跑步，可以訓練返自己 、鍛鍊自己身體會健康啲。」

他現時的體重約120公斤，患有高血壓，回望十年前，比現在瘦一半，趁參加跑隊，他定下目標，希望聖誕前減5公斤，「可能平時由飲食開始做起，少啲糖份、澱粉質。」

自知易放棄 把持信念繼續跑

聽落簡單，但要堅持一件事，對嘉文來講不容易，他也直認意志力弱、容易放棄，「可能少少擔心就放棄、唔做落去。」這種特質某程度上也使他在有瓦遮頭、跟露宿街頭之間來回往返。

這次參加跑隊，嘉文既期待、又擔心。（廖雁雄攝）

嘉文說，知道有很多人給予他機會，但每每想到過去的經歷及背景，便無甚自信，不懂與人合作，更覺難以融入社會。這次參加跑隊，嘉文又期待、又擔心，怕達不到目標，又期望跟人一齊跑，會為他帶來改變，「有時都會自己靜雞雞諗下之後會點，係咪可以重新踏出一步，同社會嘅人接觸。」

這晚首次訓練，嘉文在運動場內跑不完四圈，只是跑了三圈，自評表現「勉勉強強」，中途當然都想過放棄，他說腦海裡盡是：「唉，跑唔跑到呢，過唔過到。」但當見到隊友一直跑，他也鼓勵自己，要把持信念繼續跑。

嘉文說，見到隊友一直跑，他也把持信念繼續跑。（廖雁雄攝）

跑隊還有兩位教練Jacky及Cathi，都是義務來參與。（廖雁雄攝）

跑隊還有兩位教練Jacky及Cathi，都是義務來參與，會陪伴跑隊16周、每周定期訓練。對於來年要出戰渣馬10K賽事，他們都說對隊員充滿信心。

在場邊看跑隊成員試跑，Cathi說，當然是有人快、有人慢，但他們都是無跑步習慣或訓練的人，首次練習表現已算不錯，亦欣賞他們學習態度正面、跑步過程臉帶笑容。

Jacky同樣大讚隊員們精神可加，比起跑完四圈，更樂見大家盡力去做，「我個人對佢哋有信心，就算呢一刻未必可以，我相信到比賽嗰日，佢哋99%應該都做得到。」

社區組織幹事吳衛東指，希望跑隊不止跑步不放棄，人生路也不要放棄。（廖雁雄攝）

跑隊口號「永不放棄」 有不借錢不吸煙等約章

社協成立的這支跑隊，現時已有18位屬邊緣社群的隊員，跟無家足球隊一樣，跑隊有其約章，包括準時訓練，不向隊友借錢、訓練期間不吸煙、不飲酒、不投注等，口號當中也有「永不放棄」。

這晚也有落場跑的社區組織幹事吳衛東指，這句口號尤為重要，「我哋要訓練佢哋除咗跑步，人生路都唔好放棄。」

設四大目標達標有跑鞋盼鼓勵大家鬥志 慈善跑籌款助更生人士

「呢個係無家者嘅狀況，佢哋正正情緒管理、性格係好易放棄，會放棄佢嘅工作，或者會放棄同人建立關係，或者目標。」他續說，跑隊現時有四大目標，包括完成八次訓練會有跑鞋、16次訓練後可出戰渣馬、賽事後會聚餐慶祝、其後會再籌款出戰國際賽，「希望鼓勵大家鬥志。」

他也補充，跑隊明年參賽也是一場慈善跑，現時已進行籌款活動，籌得的款項將為更生人士、貧窮兒童分別提供就業、及學習輔導服務。