從渣馬10km到函館半馬　李月兒Luna 努力向前永不停步

對不少跑手來說，速度是最重要，但對模特兒兼瑜伽導師李月兒Luna 來說，「無論距離多遠，不停下腳步，只要專注當下身體感受，按著自己步伐努力向前」才是她的跑步哲學。

起初為減肥而跑步的Luna，由去年9月才開始跑步，到年初首次參加渣馬10公里賽事，再到日本參加函館馬拉松半馬賽事，她逐漸發現了跑步帶來的身心變化。



從渣馬10km到函館半馬

今年初，Luna首次參加渣馬10km，並以49分18秒完成賽事，今次函館半馬，在天氣炎熱的情況下，都以1:59:27完成比賽，對於初跑者來說，兩次比賽的成績相當不錯！回想到首次比賽之前，Luna 讀過村上春樹的《關於跑步，我說的其實是》，對於作者對跑步的想法表示很認同，亦因此定立了以後參加每個賽事的目標「至少到最後都沒有用走的」。

因此她在比賽中保持輕鬆的心情努力向前，賽後發現比想像中開心更多！「除了速度，我反而更專注於自己，不把自己推向極限，反而好好發揮最好的自己，令自己享受整個過程。」

去年9月才剛開始跑步的Luna，今年已完成了渣馬10km及涵館半馬

到了剛過去的函館馬拉松半馬，雖然路程長了，但Luna更覺輕鬆。在函館馬拉松的賽道上，她感受到當地居民的熱情支持，無論是溫泉旅館的員工穿著和服為她加油，還是小朋友們沿路伸出手來擊掌，這一切都讓她十分感動。「第一次經歷覺得很有氣氛，心情好輕快。」她形容道：「加上當天穿上PUMA最新賽鞋PUMA Deviate NITRO™ Elite 3，整對鞋很輕身同時回彈力十分好，所以全程的感覺是『開心地彈下彈下就彈到去終點』。」

與PUMA Deviate NITRO™️ 系列一起成長

雖然懷著輕鬆的心情去跑賽事，但對賽前訓練Luna一點也不馬虎。與之前的比賽不同，這次她面臨了更多的挑戰，包括夏天的高溫和連續的雨天，這些都讓她的訓練計劃變得更加困難。

Luna的跑步旅程中，從剛開始跑步，到參加渣馬時穿上了Deviate NITRO™️ 2，再到函館馬拉松賽前訓練的Deviate NITRO™️ 3，然後比賽中亦穿上PUMA 目前最輕的一對競賽跑鞋Deviate NITRO™️ Elite 3，PUMA Deviate NITRO™️ 系列一直都是她的重要夥伴。「PUMA的氮氣碳板跑鞋非常輕身，碳板的推進回彈力亦不會減少舒適支撐感和緩震穩定性。加上Deviate NITRO™️ 3比第二代回彈力更強，用來每日練習對雙腳真的沒負擔。」Luna對Deviate NITRO™️ 3讚不絕口。

PUMA Deviate NITRO™️ 3將自家研發的NITROFOAM™ 技術全面升級，中底厚度由38毫米增加至39毫米，提供最佳的緩震與回饋。整個中底由上層使用的NITROFOAM™ Elite及下層NITROFOAM™ 泡棉組成，並置入中底複合式配置，加上PWRPLATE純碳纖維動力推進片，拼湊出雙重混合的緩衝效能，在長跑運動時提升效率，讓Luna在長跑中感受到前所未有的推進力和穩定性。

從渣馬的PUMA Deviate NITRO™️ 2到涵館馬拉松的PUMA Deviate NITRO™️ 3，彼此如戰友般陪同成長。

瑜伽與跑步的完美結合

作為一名瑜伽導師，Luna認為瑜伽和跑步之間並無衝突，反而是相輔相成的。瑜伽講求對身體的彈性及柔軟度，這樣會對每步的步距及提髖有優勢，以及跑步後的肌肉繃緊不適感都會減低很多。而在練跑時，Luna則發現相對路跑鍛鍊心肺及速度，跑斜路目的是增強個別肌肉耐力，尤其是自己比較弱的臀部、髖關節及大腿前肌肉。

「對我來說瑜伽與跑步練習，主要都是練習專注力及意志力；耐力、肌肉力量、速度及結果都是擺在之後。所以兩者是相輔相成！」

用專注和意志力去面對每一次挑戰，不論是第一次的渣馬，還是後來的函館馬拉松，Luna一直堅持著自己的信念。作為她跑步旅程中的夥伴，PUMA Deviate NITRO™️ 跑鞋系列見證了她每一步的成長和突破。而Deviate NITRO™️ 3不僅提供了卓越的緩震效果和能量回饋，更是她在練習和比賽中不可或缺的支持。跑步對於Luna來說，不僅僅是一項運動，更是一種生活態度。

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（資料及相片由客戶提供）