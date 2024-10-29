船隻撞斃西貢鯨魚｜擬賦權漁護署長設臨時海洋限制區及禁止觀鯨

一條布氏鯨去年7月誤入香港海域後死亡，漁護署於今年7月公布死亡報告，估計遭快速行駛船隻撞擊斃命。保育海洋哺乳動物專家小組今日（29日）舉行第二次會議，漁護署提到政府已開展檢討相關法例，初步建議賦予漁護署署長新權力，例如當出現非香港棲息的鯨魚時，將部份水域劃定為「臨時海洋限制區」；而政府並建議為現行的《觀豚活動守則》賦予法定地位，繼續探討禁止觀賞非本地鯨豚類動物活動的可行性。



另漁護署正籌備舉辦巡迴展覽，展示涉事布氏鯨經處理後的骨架，提升社會各界保護海洋哺乳動物的意識。



布氏鯨屍體被吊上躉船，送往萬宜水庫西壩解剖。（盧翊銘攝）

漁護署公布，保育海洋哺乳動物專家小組今日舉行第二次會議。漁護署向專家小組匯報加強保育海洋哺乳動物的工作進展和未來方向，包括與具相關經驗的機構交流、提升公眾對保育野生動物的意識及知識，以及檢討保護海洋哺乳動物的法例。

海南三亞一頭受傷短鰭領航鯨獲救康復 漁護署計劃派員考察

漁護署早前已派員前往廣西北海市北部灣鯨豚研究與保護中心，以及澳洲昆士蘭南海岸公園交流學習，範疇包括海洋哺乳動物擱淺的經驗；保護鯨豚類動物的法例、管理和研究工作；以及與公眾的溝通、宣傳和教育等。

漁護署已將相關經驗應用在應對計劃和法例檢討等跟進工作。為擱淺鯨魚和海豚的野外救援、復康和放歸等行動做好準備。署方並計劃前往海南三亞考察，當地今年1月至5月期間，曾有一頭受傷的短鰭領航鯨獲救後康復，為最近成功放歸的例子。

漁護署在今年1月至3月舉辦了「賞．惜」海洋野生動物節。（漁護署FB圖片）

籌備舉辦巡迴展覽展示涉事布氏鯨骨架

至於加強宣傳和教育方面，漁護署持續一系列公眾教育活動。例如在今年1月至3月舉辦了「賞．惜」海洋野生動物節，向公眾推廣海洋保育的信息。署方正籌備舉辦巡迴展覽，展示涉事布氏鯨經處理後的骨架，提升社會各界保護海洋哺乳動物的意識。

此外，政府已開展檢討保護海洋哺乳動物的相關法例，初步建議賦予漁護署署長新權力，在有必要時，例如當香港水域出現非本地棲息的鯨魚時，將香港水域某部分劃定為「臨時海洋限制區」，以提供保護。

倡賦《觀豚活動守則》法定地位

政府並建議為現行的《觀豚活動守則》賦予法定地位，並會繼續探討禁止觀賞非本地鯨豚類動物活動的可行性。

漁護署又指，專家小組在會議期間支持相關建議及工作方向。署方感謝專家小組給予建設性意見，並會切實考慮意見及繼續合作，優化海洋哺乳動物的保育工作。