西貢鯨魚｜漁護署倡立法禁觀鯨　提醒船隻駛經出沒水域要減速

一條布氏鯨去年誤入香港海域後死亡，漁護署日前公布死亡報告，估計遭快速行駛船隻撞擊斃命。署理漁農自然護理處副署長黎存志今（22日）在電台節目指，希望透過立法禁止出海觀鯨的活動，並教育海上使用者，當駛入鯨魚出沒的地方時，要減速並多加留意。



當局派員將布氏鯨屍體吊上躉船，送往萬宜水庫西壩解剖。（盧翊銘攝）

不排除鯨魚因食物不足降低了躲避船隻能力

黎存志在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，鯨魚的解剖報告顯示其腸胃中的食物量甚少，相信牠在港期間未能得到足夠的食物，不排除該條鯨魚因食物不足而降低了活動能力，最終導致未能躲避航行船隻。

香港非鯨魚樓息地 政府望立法禁止觀豚

黎存志在港台另一節目《千禧年代》指出，香港不是適合鯨魚樓息的地點，指鯨魚進入香港水域可能是由於迷路或身體狀態不太理想；因此期望透過立法禁法禁止觀鯨活動，減少對狀態不好的鯨魚再構成滋擾。

他重申，觀鯨活動與觀豚活動不能相提並論，中華白海豚是長期在港棲息的物種，觀賞可按照既定守則，達致教育公眾的效果；惟鯨魚是外來物種，不適合生活在香港水域。

另外，除立法禁止觀鯨活動外，黎存志亦希望透過教育，讓海上使用者在行駛至鯨魚出沒的時候要減速並多加留意。

保育海洋哺乳動物專家小組主席梁美儀則認為，布氏鯨魚在港出沒十分罕見，形容政府亦是「摸著石頭過河」般處理；蹤使結果不理想，但亦在不斷進步。他舉例指，去年9月再有抹香鯨出現在港水域時，政府在短時間內設立管理區，減少進入的人，讓鯨魚有空間離開本港水域。他相信政府未來能有更好的應變計劃。