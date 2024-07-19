西貢鯨魚｜保育學會認為太遲驅船　樂見設機制：冀下一條有好結果

西貢去年7月中發現一條布氏鯨，但約半個月後魂斷牛尾海。漁護署今日（19日）公布其死亡報告，推測被高速大型船撞死，署方制定已就同類情況制訂三級制應變計劃，並研修例賦權署長加快設限制區及禁觀鯨等。



香港海豚保育學會主席鄭家泰表示，開心見到政府有相關工作流程，但據報告列出政府介入工作時序，認為當時太遲才驅趕船隻，冀措施下再有鯨魚游入後能有好結果。他又建議政府應收集西貢水域常見船隻資料，當有鯨魚再游入時下預先通知船家提高警覺。



西貢去年7月中發現一條布氏鯨，但約半個月後魂斷牛尾海。（資料圖片/盧翊銘攝）

促列明各部門具體行動 以免執行時分工不清

專家推斷鯨魚被撞事發於晚上，鄭家泰稱西貢水域晚上以漁船居多，一般無觀鯨船，故相信的確非觀鯨船引起。他指西貢海域常發現外來物種，應預先收集及研究周邊船隻資料，包括常在該海域出沒的船隻，當發生事件時可即時通知船家注意。

對於三級應變機制，鄭指開心見到當局提出工作流程，認為是好的開始，但指報告無提及各政府部門在應變機制下的分工，建議應講明各部門具體行動等，以免執行時分工不清，「究竟漁護署有多大權力？同其他部門合作時點駕馭其他部門？佢哋討論可能要具體啲。」

鄭家泰（左）表示，開心見到政府有相關工作流程，認為當時驅趕船隻工作太慢，冀措施下再有鯨魚游入後能有好結果。（資料圖片）

倡發牌及有法律效力指引予觀鯨團體替代禁止觀鯨

至於禁止觀鯨方面，鄭家泰認為執行可能較困難，因難以釐清何謂觀鯨活動，仍須仔細考慮；但他指以外國為例，設有發牌制及有法律效力的指引予觀鯨團體，認為該做法較有效。

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鄭家泰又說，其報告列出署方由去年7月13日發現鯨魚起的工作，但至7月29日才開始勸籲非觀鯨船離開，「都係慢，其實佢哋都老實，13號發現、21號先叫唔好出海，29號先開始趕船。」他稱雖然不知道提早介入結果會否相同，但希望再有同類情況，盡快做保護措施，提高警告，令下一條鯨魚能有好結果。

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