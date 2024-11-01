六旬翁一再偷拍及非禮繼外孫女　官寄語約束自我控制慾望　囚23月

六旬翁涉趁同住12歲繼外孫女入睡時，拉高其衣服偷拍胸部，女童事後才告訴老翁的次女，老翁承諾不會重犯，獲家人放過，惟他兩個月後又摸女童胸，次女終報警。老翁被捕後趁在醫院病房羈留期間逃走，成功逃脫後致電妻女求救，家人拒絕幫忙。老翁承認窺淫、非禮及逃離合法羈押或監獄等3罪，今（1日）在區域法院判刑，法官斥老翁食髓知味，為了慾望而違反對家人的承諾，寄語他約束自我，控制慾望，判他入獄23個月。



被告TFW羈留期間，被送到伊利沙伯醫院治療時，曾一度越押逃走，惟他之後致電向妻女求救時，妻女再大義滅親拒幫忙。（資料圖片）

被告TFW在區域法院認非禮等罪後，判囚23個月。

被告曾在醫院越押逃走

被告TFW，65歲，無業。他被控於2023年3月22日，在深水埗白田邨某單位，暗中觀察女童X，而X身處屬個人按理能被預期可能會裸露、露出私密部位或進行私密作為的地方，她身處於令人對保存私隱有合理期望的情況，被告不理會X是否同意被觀察。他另被指於2023年6月10日，在上址猥褻侵犯X；並於6月22日在九龍伊利沙伯醫院逃離懲教署的合法羈押。

求情信稱已感後悔

法官陳廣池判刑時指，被告的惡行破壞誠信和倫理關係，陳官引述被告的求情信，被告稱他為家人失望和X蒙上童年陰影感到後悔，希望在出獄後照顧病妻，餘生重新做人。

若非家人大義滅親或再施淫

陳官指如非被告家人大義滅親，相信被告會按捺不住性慾而再度施淫，惟被告被捕後仍未痛定思痛，反而在醫院設法逃離羈押，幸好其家人再次大義滅親，拒絕幫忙。

揭衣服偷拍只被控窺淫

陳官提到，被告揭起X衣服偷拍時必定會碰到X的身體，然而被告僅被控窺淫罪。陳官指控方大可以控告最高刑罰為10年的非禮罪。就此窺淫罪，陳官最終判監16個月。

羈押期間金蟬脫殼

陳官批被告食髓知味，為了慾望而違反對家人的承諾，並在羈押期間金蟬脫殼，就非禮及逃離合法羈押罪，判囚8個月及4個月。考慮控罪性質後部份將刑期分期，判被告入獄23個月。

案件編號：DCCC 1287/2023