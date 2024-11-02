遲來DSE狀元｜元朗鄉中尖子覆核後成超狀　讀中大環球醫學

考評局公布，經成績覆核上訴後，今屆中學文憑試誕生多一位狀元，令狀元人數由10人，增至11人。「遲來的狀元」為新界鄉議局元朗區中學中六畢業生黃靖康，目前就讀中大 「環球醫學領袖培訓專修組別」。校方表示，黃靖康從小立志從醫，疫情時目睹本地醫療系統危機，令他堅定志向，又形容他愛國愛港，曾奪《基本法》全港校際問答比賽冠軍。



遲來的狀元」為新界鄉議局元朗區中學中六畢業生黃靖康。(新界鄉議局元朗區中學網頁)

新界鄉議局元朗區中學公布，中六畢業生黃靖康成為該校首位中學文憑試的超級狀元，而對上一次出產狀元為2022年，當年同樣經成績覆核上訴後，迎來遲來的喜訊。

黃靖康於7月文憑試放榜時考獲「榜眼」，中英數及兩科選修科考獲5科5**，公民與社會科考獲「達標」等級，另於數學延伸部分單元二（代數與微積分）考獲5**。其後生物科經成績覆核後，成功提升為5**，成為今屆「超級狀元」。

從小立志從醫 對兒科感興趣

校方形容，黃靖康天資敏悟，思維縝密，中英兼擅，追求卓越。校方續指，黃靖康愛國愛港，高才卓識，博聞強記，熟讀《憲法》與《基本法》，深入了解中國歷史文化和社會發展，先後贏得第七屆《基本法》全港校際問答比賽冠軍及「2021 年國家憲法日」網上問答比賽優異獎。2023 年，黃靖康帶領校隊於教育局《憲法》和《基本法》全港校際問答比賽總決賽奪得亞軍。

校方指，黃靖康從小立志從醫，新冠疫情時，目睹本地醫療系統危機， 志向愈堅，希望以一己之長，回饋社會，保障市民健康。黃靖康現就讀中文大學內外全科醫學士課程 – 環球醫學領袖培訓專修組。校方指，他對兒科興趣特濃，期望改善病童身心健康，尤其關注重症患者及貧困和衝突地區的醫療問題，以期推動健康公平，改善邊緣社區民眾的生活，並在國際醫學舞台上有所作為，為全球集體健康貢獻力量。

考評局指，經成績覆核後，今屆狀元由10人增至11人。（資料圖片）

考評局回覆查詢指，就今屆文憑試的上訴覆核，考評局分別接獲3宗、2宗及116宗考生就考試異常事件、覆核成績程序及答卷評分提出的上訴覆核申請。

考評局指，上訴覆核（答卷評分）程序繼續，截至今年10月31日，有一名考生經上訴覆核後，於一個科目的成績獲提升一級，合共於四個核心科目取得最高等級，即中國語文、英國語文與數學必修部分取得5** 級及公民科取得「達標」，並於三個選修科取得5** 級，同時於數學必修及延伸兩部分均取得5**級。

經上訴覆核後，2024年文憑試於四個核心科目均取得最高等級並於三個選修科取得5** 級的考生人數，由10人增至11人；當中，同時於數學必修及延伸兩部分均取得5**級的考生人數亦由8人增至9人。