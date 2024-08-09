DSE音樂科改革　取消選修單元　刪減一卷　今年9月中四級推行

再有高中選修科課程更新，教育局今日公布，改動高中音樂科課程內容及評核方法，包括將「選修單元」併入「必修單元」，取消選考部份的卷四，整體試卷數目減至3份，和調整必考部份的各卷分數比重等，新安排將於今年9月中四級推行。



教育局今日（9日）公布《音樂課程及評估指引（中四至中六） 》，將取消音樂科卷四，將內容整合至原來的3份試卷。（資料圖片）

教育局去年12月辦問卷調查簡介會 方案獲不同習級議會通過

教育局自今年五月起，先後公布高中中史、經濟和倫理宗教改革內容，今日致函學校公布《音樂科課程及評估指引（中四至中六》，稱課程發展處藝術教育組於四年前展開蒐集工佢，包括課程探訪、聚焦小組會面，舉行面訪及問卷調查，制定「優化方案」。

當局指，去年12月已舉辦高中音樂選修科問卷調查簡介會，向學校闡釋優化建議，並蒐集 意見作修訂。局方指，今次方案經不同層級議會討論及通過接納，相信新措施有利學校為學生創造更多空間，提供更具體研習內容，提升學與教效能。

課程6單元減一半

以往高中音樂科設有六個單元，首三個單元包括聆聽、演奏（I）和創作（I）屬「必修部份」；餘下三個單元，包屬專題研習、演奏（II）和創作（II）屬「選修部份」，學生可選修一個單元。「選修部份」目標是讓學生選擇適合自己興趣和專長範疇作深入研習。

根據新課程框架，不再設有「選修部份」，併入「必修部份」，取消一份試卷，為選考部份的卷四。以往卷四佔整體20%，考生可「三選一」卷應考，份別是專題研習報告、參加聲樂或樂器的演奏校外評核，或呈交音樂作品集供校外評核。

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卷二取消視唱部分 卷一聆聽延長半小時

音樂科現有三卷的佔份比重會有所調整，根據該科2027年考試評核大綱，卷一聆聽筆試比重由40%增至50%，延長聆聽考試時間半小時，整體由150分鐘，增至180分鐘，考核內容涉及西方古典音樂、中國器樂、粵劇音樂、本地及西方流行音樂。

至卷二演奏（I），佔比由20%，增至30%。卷二取消視唱部份，實習考試方面，保留合奏或合唱，並加入獨奏或獨唱，總時數增約5分鐘，至35分鐘。

至於卷三創作，則維持佔20%，以作品集形式供校外評核。該卷新增提供五項作品要求，讓學生選擇兩項創作。而建議課時份配、學習項目則不變。

另外，教育局公布更新《音樂課程及評估指引 》、和《視覺藝術科課程指引》，兩個指引由以往涵蓋小一至中三，延伸至中六，課程更新重點包括加強推廣中華文化及促進價值觀教育、推動音樂和藝術與科技、發展跨課程學習。