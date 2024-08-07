JUPAS放榜｜357DSE尖子讀醫　聯招佔額中大69%　港大53%低於承諾

大學聯招今日放榜，今屆有357位文憑試考生經聯招獲兩大醫學院取錄，較去年多18人。其中，中大醫學院經聯招取錄202位學生，佔醫科學額68.5%，較去年稍跌1.7個百分點；至於港大醫學院則經聯招取錄155位學生，佔比為52.5%，較去年增7.8個百分點，不過仍然連績第9年未達75%學額經聯招取錄的承諾。



港大收生收生及國際生交流事務總監嚴志堅表示，該收生承諾未能符合切實情況，相信醫學院日後不會再以同一標準衡量。



中大醫學院經聯招取錄202位學生，佔醫科學額68.5%。（資料圖片）

中大醫學院取錄212位文憑試考生 佔學額72%

兩間醫學院23/24學年的醫科學額分別是295個，中大醫學院經聯招取錄202人，連同經學校推薦直接取錄計劃，共取錄212位文憑試考生，佔學額72%。中大指，已連續七年文憑試考生佔學額七成或以上，中大環球醫學領袖培訓專修組別更連續11年全港收生成績之冠。

港大醫學院早年曾承諾至少75%醫科學額經聯招取錄，今年則經聯招取錄155位學生，佔比為52.5%，較去年增7.8個百分點，不過仍然連績第9年未達到預期目標。

港大醫學院今年取錄3個DSE狀元。（黃浩謙攝）

港大：承諾未能符合切實情況 料不再以同一標準衡量

港大收生收生及國際生交流事務總監嚴志堅表示，該收生承諾未能符合切實情況，相信醫學院日後不會再以同一標準衡量。

他指，收生大原則仍以「擇優而錄」為先，雖然希望能錄取更多本地生，但需要維持公平的收生標準，因此醫學院沒有為收錄本地生定下學額。

他強調「只要能達到錄取標準就會收」，不能因為設定本地生學額而限制符合標準的非大學聯招（Non-Jupas）學生。他又說，作為政府資助大學，「用納稅人的錢」，要訓練最好的人才。

至於收生成績，兩間醫學院取錄計分方法不同，中大醫學院指，文憑試考獲6科成績達40至42分的學生有34人，至於同樣計分方法換算後，港大醫科取錄相等成績的人數為16人。