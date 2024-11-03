推「共融互用計劃」四年　腎臟基金會指「洗肚機」使用者增6%

根據醫管局數字，去年香港共有11200多名末期腎衰竭病人，「洗血」及「洗肚」治療需求高企。香港腎臟基金會自2020年推出「共融互用計劃」，以67萬募款金額，購買80台「洗肚機」，讓患者使用和參與融資，並以融資金錢再購買更多「洗肚機」，幫助其他患者。基金會今（3日）指，自計劃推出後，使用「洗肚機」的腎衰竭患者上升6%，預計5年後可再增一成多。



雷兆輝指，上年全港共有11,200多名末期腎衰竭病人，當中22%需接受俗稱「洗血」的血液透析治療，47%需接受俗稱「洗肚」的腹膜透析治療。（香港腎臟基金會提供）

香港腎臟基金會今辦成立45年記者會，主席雷兆輝在會中表示，根據醫管局香港腎病資料庫, 上年全港共有11,200多名末期腎衰竭病人。當中31%病人獲腎臟移植，22%需接受俗稱「洗血」的血液透析治療，47%需接受俗稱「洗肚」的腹膜透析治療。而「洗肚」又可分爲俗稱「手洗」的連續性可攜帶腹膜透析，以及俗稱「機洗」的家居自動腹膜透析。

雷兆輝指，在2023年，香港有超過7成接受「洗肚」的患者選擇「手洗」，只有不足三成選擇「機洗」。他表示，「機洗」對患者生活影響較低，實為較佳選擇，惟「洗肚機」價格昂貴，一部便需84000元，即使租用，每月也需付3600元。

香港腎臟基金會籌款購買「洗肚機」，為患者提供治療。（香港腎臟基金會提供）

雷兆輝續指，自1997起，基金會共添置1,642台自動「洗肚機」，並向財政條件符合規定的患者免費借用「洗肚機」。這些「洗肚機」價值約港幣1.37億元。

而基金會在2020年亦創立「共融互用計劃」，透過67萬的募款，購買80台「洗肚機」，供患者使用，並讓他們參與融資。基金會再以融資得來的資金購買更多「洗肚機」。

根據計劃，患者須連續36個月，每月捐款2333元， 之後便無需再捐款，但可繼續使用「洗肚機」，直至無需接受治療為止。他指，計劃推出後，使用「洗肚機」的患者，由原本的21%增加6%至27%，預計5年之後可增至40%。

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至於「洗血」方面的資助，基金會分別在九龍城和禾輋開設兩間「洗血」中心，患者每次「洗血」需付1300元至1500元，中心現時每年可為60名病人進行7000次「洗血」。基金會亦每月資助患者3000元，讓他們以2500元的價格進行「家居洗血」。現時基金會每年可資助60名病人進行一萬次「家居洗血」。