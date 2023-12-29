腎衰竭｜28歲台女腎功能猶如8旬老人 醫生提醒４種藥物不能亂食！

「是藥三分毒」，無論服用任何藥物都應跟從指引，千萬不能濫用！台灣就有一名28歲女子本以為自己身體健康，參加公司體檢後竟揭腎絲球過濾率只剩 50分，衰退程度堪比80歲老人。女子連忙就醫求助，最終發現原來是女子服用「利尿劑」成癮，造成腎功能急速下滑。



（圖片來源：截圖自《醫師好辣》）

台灣腎臟科醫生洪永祥在當地健康節目《醫師好辣》分享過往病人的案例表示，該名女子本身沒有糖尿病、高血壓等慢性病，也未曾服用來路不明的中草藥或保健食品，在醫生追問之下終於得悉「她吃了好幾年的利尿劑」。洪醫生指，女子本身屬於水腫型肥胖，多年前為了與男網友見面，經朋友介紹後嘗試服用利尿劑，由於效果顯著，她排出了 3000 c.c.的水、馬上瘦了３公斤。從此，女子就依賴上利尿劑，每逢需要盛裝出席的場合，她就會習慣先服一顆利尿劑，如是者持續了好幾年。

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洪醫生警告，利尿劑會造成脫水、電解質及酸鹼度異常，為了挽救患者的腎功能，他要求女子不能再服用任何利尿劑，又開出保護腎臟的藥物，女子的腎功能終於在三個月後回復到 70分。

（圖片來源：截圖自《醫師好辣》）

洪醫生又歸納了「4種常見傷腎藥物」，分別是非類固醇抗發炎止痛藥、抗生素、利尿劑，以及做電腦斷層、心導管時會施打的顯影劑，這些藥物都會傷腎，在使用前藥物應先和醫生仔細討論，斷不能自行決定服用。

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６種壞習慣恐傷腎

除了服藥不當之外，其實日常生活中亦有不少壞習慣或會導致腎功能受損：

你提到的這些壞習慣確實可能對腎功能造成不良影響。以下是對於每個壞習慣對腎功能的潛在影響的解釋：

1. 喝水太少



水對腎功能至關重要，它有助於清洗腎臟並排出代謝產物。如果喝水不足，尿液濃縮，可能增加結石和尿路感染的風險。

2. 久坐



長時間坐著可能增加腎臟負擔，導致靜脈血液回流不良，進而影響腎臟的灌注和功能。

3. 暴飲暴食



過度攝取食物和飲料可能導致體重增加和肥胖，進而增加患上糖尿病和高血壓的風險，這些疾病是損害腎臟的主要原因之一。

4. 常憋尿



長時間憋尿可能增加膀胱壓力，導致膀胱和腎臟感染的風險增加，並可能導致膀胱功能障礙。

5. 長期熬夜



睡眠不足會對身體產生壓力，影響免疫系統的功能，並可能導致高血壓和糖尿病等腎臟疾病的風險增加。

6. 煙酒無度



吸煙和過度飲酒都與腎臟疾病的風險增加有關。吸煙損害血管，影響腎臟的血液供應，而過度飲酒則可能導致腎臟損傷和肝臟疾病。

維持良好的生活習慣對於保護腎臟健康至關重要，平日應要保持適量的水分攝入、適度運動、均衡飲食、適當休息和睡眠、戒煙限酒等，以保持腎臟健康和預防腎臟疾病的發生。如果有任何特殊情況或疑慮，最好立即就醫諮詢專業建議。

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