廟會．足本重溫｜500呎長夜光龍照亮大角咀　開始前儀式多險趕客

大角咀廟會今日（3日）舉行，大角咀福全街日間有廟會特色巡遊、十八隻醒獅梅花樁表演、特色攤位等活動。至於晚上，壓軸出場的全港最長500呎長LED夜光龍及國家級非物質文化遺產的「沙頭角魚燈舞」表演，大角咀各街道均會破天荒關上街燈，魚燈舞及夜光龍將照亮全場。



活動晚上8時半開始，不過由於有連串儀式，差不多20分鐘後夜光龍才亮燈，險些趕客，圍觀市民看後十分興奮，觸摸夜光龍及魚燈舞添好運。



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旺角街坊會與油尖旺民政事務與2005年起舉辦大角嘴廟會，今年是疫情後首次復辦，已是第17屆。今屆預計會有27隊共近千人參與巡遊，巡遊期間會有醒獅、舞龍、跳舞等，亦有過千人的大型盆菜宴，而福全街兩旁有逾50個攤位，售賣創意特色產品、懷舊小食、古老玩具等。

至於晚上，全港最長的500呎長LED夜光龍，以及國家級非物質文化遺產「沙頭角魚燈舞」會壓軸出場，其中夜光龍舞動時將會不斷轉色，再配合現場色彩斑斕的「大魚」舞動穿梭及鼓樂演出，表演歷時約一小時。大角咀各街道屆時亦會配合表演，關上街燈。

▼11月3日 大角咀廟會特色巡遊▼



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