大角咀廟會｜Coser以Love Live!角色參與巡遊　讚攤檔$10頭飾抵買

撰文：董素琛
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第十七屆「大角咀廟會」今（3日）於大角咀福全街舉行，上午時段除了有各類攤位，還有廟會特色巡遊。有市民特意扮裝成動漫《Love Live!》角色參與廟會和巡遊，期望讓年紀較大的參加者認識年輕人的文化；亦有市民一家三口到訪廟會攤檔，認為活動有助外國遊客了解中國文化。

第十七屆「大角咀廟會」今（3日）於大角咀福全街舉行。（夏家朗攝）

▼11月3日　大角咀廟會▼

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容小姐（左）期望打扮成日本動漫角色，能令年紀較大的參與者明白年輕人的cosplay文化。（董素琛攝）

初次來到廟會的容小姐與兩名友人裝扮成日本動漫《Love Live!》角色，參與廟會攤檔和特色巡遊，沿途不少人邀請她們拍照留念。容小姐認為，廟會需要多元化的群體參與，期望打扮成日本動漫角色，能讓年紀較大的參加者了解年輕人的cosplay文化。

在中國文化活動穿著日式打扮，她說不怕會惹來批評，「因為中國文化係比較大方嘅，包容到唔同國家嘅。」她又說參與廟會活動的過程，「大家都好nice（友好）。」

除了參與巡遊，她也有在現場攤檔消費，以10元在攤檔購入頭飾，似乎令她非常滿意，笑指十分便宜，可惜很多攤檔只收現金，「如果我有現金會買晒囉。」

容小姐以$10購買頭飾，指價錢十分便宜。(董素琛攝）
羅小姐期望能透過巡遊表演促進內地和香港的文化交流。（董素琛攝）

來自中山黃圃藝術團的羅小姐亦有份參與廟會巡遊。羅小姐表示，過往曾以表演者身份參與廟會巡遊三至四次，她認為今年巡遊的氣氛與往年一樣熱鬧，期望透過表演促進內地和香港的文化交流。

陳小姐（左六）認為市民的反應如過往廟會巡遊般一樣熱情。（董素琛攝）

另一隊巡遊表演者來自匯妍雅義工舞蹈團，團隊穿着傳統苗族服飾參與巡遊表演。舞蹈團代表陳小姐指，期望能透巡遊能令「大家開心啲」。她表示，團隊以往一直有在廟會巡遊中表演，認為市民的反應與以往一樣熱情。

黃太認為，廟會活動有助外國遊客了解中國文化。 （董素琛攝）

黃太一家三口約早上11時來到參與廟會。黃太指，因本身在附近有活動才會來到訪攤檔，也是第一次參與類似活動。她覺得現場氣氛熱鬧，又指活動的吸引之處在於「將香港特色嘅嘢濃縮晒喺度」。她相信，活動有助外國遊客了解中國文化，指活動所賣的手工製品和食品不能在外國找到。

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