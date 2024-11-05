聖誕消費旺季遇外遊高峰　零售管理協會冀吸引深圳居民來港

12月聖誕消費旺季將到，香港零售管理協會主席謝邱安儀今日（5日）表示，「假期愈長，港人愈趨向外遊」，影響本港零售市道，建議業界多做推廣宣傳。她亦歡迎港府向北京爭取重推深圳「一簽多行」，令訪港遊客增加，促進消費。



香港零售管理協會今日在龍堡國際酒店舉行「2024傑出服務獎」結果發布會。主席謝邱安儀表示，12月聖誕節會是下一個消費旺季，她指現今港人的消費模式是「假期愈長，港人愈趨向外遊」，而且外來遊客的消費模式亦有轉變，對香港零售業有大影響，有一定挑戰性。

謝邱安儀表示，12月多送禮節日，這種情況或會協助零售業發展；她又鼓勵零售商多做推廣活動，指零售額跌幅稍低的月份都有零售商做大力推廣及宣傳，建議零售業界如能負擔成本，可多做推廣宣傳。

除了本地商家進行推廣活動，謝邱安儀指零售業界歡迎內地旅客「一簽多行」以及「一周一行」，相信措施能鼓勵深圳及大灣區城市居民來港消費。對於港人盛行北上消費，她表示停止港人外遊不實際，只能透過政策下手增強大灣區城市的人口流動，如先吸引深圳居民來港，香港零售商需要時間進步。

她認為香港的零售業有整體優勢，貨品類型多元，而且擁有自由貿易港的獨特優勢，而且香港商家亦善於求變，相信會向鄰近地區學習創意銷售模式。

本次「2024傑出服務獎」的入圍者將全數被委任為「零售大使」，機構包括麥當勞、萬寧、香港賽馬會等，以表彰一班零售行業默默耕耘的前線人員。大會亦向來自各行各業的零售人員頒發一共67個獎項。