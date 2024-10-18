「冧莊」零售管理協會主席 謝邱安儀：業界都面對很大挑戰
撰文：陶嘉心
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本港消費市道不振，「冧莊」零售管理協會主席的謝邱安儀今日（18日）表示，由於本地顧客及旅客在疫情後的消費模式大大改變，在這個關鍵的轉型期，業界都面對很大的挑戰。她表示，作為香港零售業的商會代表，協會將繼續團結業界，並且加強與各持份者的合作，努力幫助業界尋找新路向、新機遇，致力為零售業作出貢獻，共同構建更美好的香港。
零售管理協會於今日 (18日) 舉行第41屆周年大會，選出2024年至2026年度執委會成員。執委會隨即舉行今屆首次會議，謝瑞麟珠寶(香港)有限公司主席及行政總裁謝邱安儀再次獲選為協會主席。
協會今日舉行午餐交流會，由發展局局長甯漢豪擔任主講嘉賓，她提及政府如何透過城市規劃和土地用途發展，提升香港整體競爭力及其對零售業帶來的契機。
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