「冧莊」零售管理協會主席　謝邱安儀：業界都面對很大挑戰

本港消費市道不振，「冧莊」零售管理協會主席的謝邱安儀今日（18日）表示，由於本地顧客及旅客在疫情後的消費模式大大改變，在這個關鍵的轉型期，業界都面對很大的挑戰。她表示，作為香港零售業的商會代表，協會將繼續團結業界，並且加強與各持份者的合作，努力幫助業界尋找新路向、新機遇，致力為零售業作出貢獻，共同構建更美好的香港。



零售管理協會新一屆執委會成員及董事合照，謝邱安儀（前左八）「冧莊」續任主席。 （零售管理協會提供圖片)

零售管理協會於今日 (18日) 舉行第41屆周年大會，選出2024年至2026年度執委會成員。執委會隨即舉行今屆首次會議，謝瑞麟珠寶(香港)有限公司主席及行政總裁謝邱安儀再次獲選為協會主席。

「冧莊」零售管理協會主席的謝邱安儀指業界都面對很大的挑戰。（零售管理協會提供圖片)

協會今日舉行午餐交流會，由發展局局長甯漢豪擔任主講嘉賓，她提及政府如何透過城市規劃和土地用途發展，提升香港整體競爭力及其對零售業帶來的契機。

發展局局長甯漢豪在演講中，提及政府提升香港整體競爭力及其對零售業帶來的契機。（零售管理協會提供圖片)