衛生署推HPV疫苗補種計劃　2004至2008年出生女生免費補打兩針

接種人類乳頭瘤病毒（HPV）疫苗能有效預防子宮頸癌。政府自2019/2020學年起，為合資格的小五及小六女學童獲免費接種，因應科學委員會建議計劃擴展至18歲或以下女生，衞生署近日便邀請全港各中學參與HPV疫苗補種計劃，本學年起安排2004年至2008年出生的女學生補種兩針。學校可自行選擇服務醫生，或由政府為學校配對醫生。衞生署將在本周舉行網路研討會，向學校介紹細節安排。



不同類型的HPV會誘發不同的疾病，可分為低危類型和高危類型。(圖片：Procrea Fertilite)

2019至2020學年起 小五、小六女學童可接種HPV疫苗

衞生署近日邀請全港各中學參與「人類乳頭瘤病毒（HPV）疫苗補種計劃」。文件提到，自2019至2020學年起，衞生署在「香港兒童免疫接種計劃」下，為合資格的小五及小六女學童，提供人類乳頭瘤病毒疫苗接種。

科學委員會建議接種目標擴展至18歲或以下女生

衞生防護中心轄下的科學委員會，檢視疫苗安全及效益科學實證、世界衞生組織的建議、海外的實踐經驗，以及本港接受程度及成本效益的研究後，在2022年11月建議將接種目標組別，擴展至18歲或以下較年長的女童。

因應科學委員會的建議，政府計劃實施一次性補種疫苗計劃，為2004年或以後出生合資格的女中學生或較年長女童，接種人類乳頭瘤病毒疫苗。換言之，2004年至2008年出生的女生可獲安排補針。

有研究指，不論男與女，只要有性生活，即使僅得一名性伴侶，一生中感染HPV的風險已達八成。（資料圖片）

補種計劃將於2024至25學年開展 最遲2026年12月完成兩針

計劃運作形式將與「季節性流感疫苗學校外展計劃」相似，就讀本地中學的合資格女學生（中五或以上），可獲提供兩針人類乳頭瘤病毒疫苗，並將於2024至25學年開展，並持續至2026年12月完成兩針。

參與計劃中學可自行選擇服務醫生或由政府配對

而公私營合作外展隊將到訪參與計劃的中學，為合資格女學生提供免費外展接種服務。學校可自行選擇服務醫生，或由衞生署為學校配對一位服務醫生。同時為提供更多是次計劃的資訊，衞生署將在本周五（8日）舉行網路研討會，向學校介紹細節安排，以便學校報名參與。