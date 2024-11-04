12歲男童感染腸病毒　發燒、癲癇患腦膜炎　衞生署籲時刻注意衛生

一名患先天性心臟病的12歲男童，上周四（10月31日）發燒及癲癇，到急症室求醫後證實對腸病毒呈陽性反應，臨床診斷為腦膜炎，現時情況穩定。衞生署衞生防護中心正調查個案，呼籲市民時刻注意手部、個人和環境衞生。



一名有先天性心臟病的12歲男童，於10月31日出現發燒及癲癇，其腦脊液樣本經化驗後，證實對腸病毒呈陽性反應。（資料圖片）

衞生防護中心表示，一名有先天性心臟病的12歲男童10月31日發燒及癲癇，同日送到明愛醫院急症室求醫後入院。化驗腦脊液樣本後，證實對腸病毒呈陽性反應，臨床診斷為腦膜炎，男童現時情況穩定。

初步調查顯示，病人潛伏期內沒有外遊，其父母曾於約兩周前出現上呼吸道病徵，現已康復，其他家居接觸者則未有出現病徵。男童就讀的學校沒有爆發手足口病爆發，衞生及防護中心繼續調查。

中心表示，腸病毒感染是透過直接接觸病人的鼻或喉嚨分泌而傳播，市民必須保持警覺，包括飯前、如廁後徹底洗手，保持空氣流通等。中心呼籲市民和院舍時刻注意手部、個人和環境衞生，又提醒感染腸病毒的兒童應留在家中直至痊癒。