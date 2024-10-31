衞生署雷火行動打擊在公共運輸設施違例吸煙　捉106人共罰15.9萬

衞生署今日（31日）公布，控煙酒辦公室由本周二至周四（29日至31日），在全港公共運輸設施及巴士轉乘處法定禁煙區，採取代號名為「雷火」的執法行動，執法人員在「雷火」共巡查307次，最終向106名違例吸煙者罰款1,500元，即政府進帳共15.9萬元。



此外，控煙酒辦公室由2021年1月至今年9月，在公共運輸設施及巴士轉乘處，共向逾8,000違例吸煙者罰款1,500元，即進帳逾1,200萬元。



近4年逾8000人違例吸煙被罰 庫房進帳逾1200萬元

衞生署公布，執法人員在「雷火」行動中共巡查307次，包括紅隧收費廣場轉車站等地，向106名違例吸煙者，發出定額罰款通知書。執法人員在過程中，亦向市民宣傳相關禁煙法例。

衞生署又指，由2021年1月至今年9月，控煙酒辦在公共運輸設施及巴士轉乘處，共巡查逾18,300次，發出逾8,000張定額罰款通知書或傳票。

換言之，政府在衞生署在「雷火」行動中，共進帳15.9萬元。而2021年1月至今年9月，則進帳逾1,200萬元。

現時全港共有260個公共運輸設施及14個巴士轉乘處，被指明為禁煙區。（資料圖片／翁鈺輝攝）

籲煙民致電戒煙熱線 供專業戒煙輔導

衞生署指，政府呼籲吸煙人士為個人及他人健康着想，盡快戒煙。市民可致電衞生署綜合戒煙熱線（1833 183）。熱線由註冊護士接聽，為吸煙人士提供專業戒煙輔導。

此外，任何人在禁煙區或公共交通工具內吸煙，可被處定額罰款1,500元。控煙酒督察會即時票控違例吸煙人士，而不予事先警告。

衞生署「雷火」行動中，共向106名違例吸煙煙民發出定額罰款通知書，每位罰1,500元。(資料圖片)

全港共有260個公共運輸設施及14個巴士轉乘處禁煙

衞生署強調，為保障公眾健康，政府鼓勵市民不要吸煙、抑制煙草的廣泛使用，以及盡量減低二手煙對公眾的影響，因此加強在公共運輸設施巡查執法，旨在保障市民免受二手煙的禍害。

衞生署續指，現時全港共有260個公共運輸設施及14個巴士轉乘處，被指明為禁煙區。禁煙範圍劃有清晰的禁煙標記，並按其實際環境，以界線清晰顯示禁煙區的範圍，提醒市民遵守禁煙規定。禁煙區的圖則，已上載控煙酒辦網頁，供市民查閱。