簡樸房｜劏房業主稱要改建迫走租戶　羅淑佩：租約未完趕客屬違法

《香港01》早前報道，有劏房租戶接獲業主通知，以改建「簡撲房」為名要求提早搬遷。房屋署署長羅淑佩今日（6日）在港台節目說，受劏房租管條例保障的相關租戶可向差餉物業估價署舉報，因若以改建為名，在租約未滿前收回單位、趕走租戶是違法的。另一方面，她指富戶不一定等同濫用公屋。



社區組織協會副主任施麗珊認為，原則上業主不應提早改裝，「未殺到埋嚟，唔應該郁住」，建議至少明年立法後，業主才去改裝。目前劏房戶有4年租住權的保障，她指，部份業主完約後無意續租，以趕及寬限期前改裝，建議政府於寬限期內豁免租管限制，令有意裝修的業主毋須提早收回單位。



施政報告宣布將透過立法方式解決劏房問題，符合標準的單位將名為「簡樸房」。不合標劏房必須改建成合標的「簡樸房」，由專業人士確認並申請認證，否則業主將不合標單位出租便要負刑事責任，住客則不須負法律責任。

對於近日有協助劏房居民組織指有劏房業主以提早改建為名，迫遷租戶，「解決劏房問題」工作組成員之一的房屋署署長羅淑佩說，若情況屬實，受劏房租管條例保障的相關租戶可向差估署舉報，因若以改建為名，在租約未滿前收回單位、趕走租戶是違法的。

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社協倡容許業主寬限期豁免租管限制 毋須提早收單位裝修

「簡樸房」政策將於12月進入諮詢期，預計明年內通過立法、第四季開始登記，登記期完結後，業主須於一至兩年寬限期內改裝單位。

社區組織協會副主任施麗珊表示，在現有租管條例下，業主或憂慮受「2+2」租期規管，趕不及在寬限期內改裝單位，所以一旦約滿就不再續租、提早改裝。

她解釋，如果現時四年租約已接近完結，再簽一份新約，業主要確保四年租住權，屆時很大機會已是寬限期之後。她預料業主簽新約的意欲不大，將陸續出現劏房戶不獲續租的情況。

為了增加業主向劏房戶續租的誘因，她建議政府可於寬限期內，為已登記將做「簡樸房」的業主豁免租管限制，容許他們提早完約，令業主現在仍可放心續租，直至寬限期，才完約改裝。

她重申，無論改裝與否，租客始終須搬遷，無法避免安置問題。她強調，當務之急是為現有劏房登記，登記時要掌握租戶情況、租約期以及業主意向，包括居住劣質劏房者，有否申請、是否合資格申請公屋，並由此訂立合適的寬限期，寬限期亦須對照到安置空間。

羅淑佩：要求4萬多富戶遷離公屋單位想得太簡單

另一方面，房委會下月會就收緊富戶政策進行討論。羅淑佩說，一直將濫用公屋和富戶分得很清楚，又說富戶不一定等同濫用公屋。她指出，外界認為要求現有4萬多戶富戶遷離公屋單位、讓他們進入私人市場是想得太簡單，她質疑私人市場一下子能否配合、有否足夠供應。

她補充，政府正在處理分間單位問題，房屋局亦會考慮有關情況，從整體市場着眼，不能夠只顧公屋就不考慮其他問題，否則只會造成混亂。