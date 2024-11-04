「簡樸房」標準一出劏房戶被迫遷點好？何永賢倡打房屋局熱線

施政報告為劏房提出最低標準，將不少於8平方米的單位命名為「簡樸房」。今日（4日）在立法會房屋事務委員會開會上，議員關注業主會加租及迫遷原租戶，促保障劏房租戶權益。房屋局局長何永賢建議租客致電房屋局熱線求助，或聯絡社工。她又認為未來合資格劏房會供大於求，租金未必會大幅上升，如設劏房起始租金會降低業主出租劏房的意願。



現時全港有約11萬劏房，新一份《施政報告》提出將合資格劏房命名為「簡樸房」。（社協提供）

議員憂業主驅趕劏房租客

現時全港有約11萬劏房，新一份《施政報告》提出將合資格劏房命名為「簡樸房」，標準包括有窗、廁所，面積不少於8平方米等。《香港01》報道有劏房業主已經著手改建，將「一劏七」改為三房，同時計劃加租。

鄭泳舜在今日（29日）立法會大會上要求政府交代取締劏房的時間表（黃浩謙攝）

立法會房屋事務委員會副主席、民建聯鄭泳舜擔憂推出簡樸房標準後，有劏房業主驅趕原租戶，「過去都有400多宗類似個案」，詢問房屋局如何保護劏房租戶權益。

何永賢倡租客遇迫遷打房屋局熱線

何永賢表示，劏房租客受到《業主與租客（綜合）條例》保障，條例內容包括強制業主與租客簽訂書面租賃協議、限制續租加幅及禁止濫收水電費，租客亦享有4年租住權保障。

房屋局局長何永賢建議劏房租客若遇困難，可撥打房屋局熱線。（資料圖片/黃浩謙攝）

她建議劏房租客若遇困難，可撥打房屋局熱線，或聯絡「社區客廳」社工，同時會繼續加強執法。她又指全港有17,900個過渡性房屋單位投入服務，如劏房租戶不滿意居所情況，可以自由選擇其他單位。

狄志遠認為，應成立專責社工服務隊，助劏房租客維護居住權益。（資料圖片/黃浩謙攝)

訂起始租金免水漲船高？ 何永賢憂是壞事

不過社福界議員狄志遠認為，應成立專責社工服務隊，助劏房租客維護居住權益。他預計劏房租金會上升，建議簡樸房標準推行後，訂起始租金，避免租金水漲船高。

何永賢認為訂起始租金要再商榷，「好似幫緊租客，但反而係壞事」，她解釋居民可能希望租金與公屋差不多，但會降低劏房業主的分間出租的意願，「佢可能還原成一個單位出租」，反而令有需要人士租不到樓。

坊間質疑推行「簡樸房」標準後租金會上升，何永賢認為不一定。（資料圖片/梁鵬威攝）

對於坊間質疑推行「簡樸房」標準後租金會上升，何永賢認為不一定，並列按政府推算數據解釋，指全港共有11萬個分間單位，估計有3萬個不符合「簡樸房」規定，需要投放資源執修；有7萬個單位只需要微調便可，如設煙霧感應器與滅火筒，估計足夠應付4萬戶需要繼續住劏房的居民的需要，「租金上升嘅空間被供應壓住」。

劏房出租制12月諮詢 料2025年立法

何永賢表示，登記期結束後，會有序推進就違法出租分間單位的執法行動，逐步取締劣質「劏房」。政府亦會於今年12月至明年2月，就住宅樓宇分間單位的出租制度開展諮詢，爭取2025年完成立法工作。