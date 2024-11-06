簡樸房｜業主迫遷租客徬徨　鄭泳舜倡多管齊下助劏房住戶遷新單位

取締劣質劏房的工作持續進行，《2024年施政報告》將合資格劏房定義為「簡樸房」，標準包括不少於8平方米、有窗、有廁所等等。民建聯立法會議員鄭泳舜今日接受《香港01》訪問時指，「簡樸房」的標準尚未進入立法進程，因此並未完全敲定，如有業主以合規為由逼迫租客搬遷，實屬藉口。



如何解決劏房租客迫遷？鄭泳舜提出多項建議，包括差餉物業估價署設專責隊處理租客投訴個案，申請過渡性房屋或公屋，以及社工協助「搵新房」等。



「簡樸房」規格未成定數

鄭泳舜表示，有賴十幾年的區議員經歷，他切身感受到很多劏房的環境十分惡劣，希望今次可以透過立法改善居住環境。「最終目標都係居民住得合適安全」，惟他又提醒，「簡樸房」的標準可能並非最終版本。

昨日房屋局局長何永賢在立法會房屋事務委員會指，會於今年12月至明年2月，就住宅樓宇分間單位的出租制度展開諮詢，爭取2025年完成立法工作。這意味「簡樸房」的「不少於8平米、有窗、有廁所」標準尚未訂立，可能仍有變數。鄭泳舜據此提醒，如有業主現階段以改建為由趕走劏房租客，「其實是一個藉口」。

倡差估署設專責隊 協助被迫遷劏房租客

不過，對於居住在不符合標準的劏房租客來說，最擔憂被業主迫遷。早前《香港01》就有報道，位於旺角唐樓的一個588平方呎單位，以往被劏出7戶，當中包括4間40平方呎的劏房。業主已經決定收回改造，有40平方呎房的原租客正物色新居所。

昨日房屋局局長何永賢在立法會房屋事務委員會指，劏房租客受租管條例保障，如受業主迫遷，可聯絡差餉物業估價署，同時局方同署方會加大執法、檢控力度。

鄭泳舜對此表示贊同，並建議署方可成立專責隊伍協助劏房租客，「署方隊伍龐大，甚至有退休警員，相信可以幫到手」。他又指，政府亦需思考如何保護投訴的劏房租客。

「軟迫遷」何解？

何永賢所指《條例》，是實施劏房租務管制的《業主與租客（綜合）條例》（第7章）第IVA部，2022年1月22日正式生效，其中列明租客先享有為期兩年的「首期租賃」固定租賃期，及後並可優先續租為期兩年的「次期租賃」，即所謂「兩年生約兩年死約」，且在四年的租賃期間，業主不能加租及遷出租客。

第一個四年期已經踏入後兩年「生約」範圍，如果有業主「軟迫遷」，即不再續約，租客又能怎麼辦？鄭泳舜表示暫未接獲相關投訴，不過建議政府多加了解。他又建議，租客如被迫遷，可以嘗試尋找符合資格的新劏房居住，亦可考慮過渡性房屋及公屋。同時，「社區客廳」的社工、關愛隊也應提供支援。