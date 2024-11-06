國際黃金交易中心｜財庫局︰去年4月起共8000商家註冊交易貴金屬

特首李家超於《施政報告》中提及，發展香港成為國際黃金交易中心，以鞏固香港國際金融中心的地位。署理財經事務及庫務局局長陳浩濂今日（6日）書面回應立法會指，機管局正制定擴建機場貴金屬儲存庫的計劃，由現時的150公噸增加至200公噸，然後分階段增加至最高1,000公噸，並預留空間進一步發展。

當局並在去年4月1日起實施貴金屬及寶石交易商監管制度，任何人在香港交易貴金屬及寶石的總額為12萬元或以上，均須向海關申請註冊。截至今年9月底，累計有8,000家交易商註冊。此外，財庫局將在今年內成立工作小組，就優化市場交易和監管機制擬定方案。政府亦積極尋求加入RCEP，鞏固黃金貿易及相關零售業務。



機管局正制定擴建機場貴金屬儲存庫的計劃。（機管局圖片）

政府首步將推動構建國際級黃金倉儲設施

陳浩濂表示，特首李家超今年《施政報告》中提出，構建國際黃金交易中心，鞏固提升香港國際金融中心地位。隨着地緣政治環境日趨複雜，多個地區局勢持續不明朗，可以預期全球對黃金的需求仍相當龐大，不少投資者希望實體黃金能儲存在不同地區，為香港發展黃金金融交易提供機遇。

陳浩濂指，政府首步將推動構建國際級黃金倉儲設施，機管局自2009年起，一直在機場營運貴金屬儲存庫，提供貴金屬倉儲及現貨交收服務。不過機管局考慮到貴金屬儲存庫正接近飽和，為支持香港建設成國際黃金交易中心，正制定擴建機場貴金屬儲存庫的計劃。

機管局的擴建工作將分階段進行，首階段提升設施的容量，由現時的150公噸增加至200公噸，然後分階段增加至最高1,000公噸，並預留空間進一步發展。政府樂見業界有其他計劃，設立或擴展黃金倉庫，如有需要會提供適當協助。

署理財經事務及庫務局局長陳浩濂。（資料圖片／歐嘉樂攝）

成立工作小組擬定方案優化市場交易和監管機制

陳浩濂亦指，在增加倉儲的基礎上，期望可擴展保險、檢測認證、物流等相關配套金融業務，同步擴充抵押、借用、對沖等相關衍生交易，逐步搭建完整的生態圈。由此推動全方位、多幣種的交易、清算、交割和監管體系，形成完整的黃金交易中心和相關產業鏈，在適當時機探索與內地金融市場互聯互通，涵蓋現貨和期貨市場。

財庫局將在今年內成立工作小組，就優化市場交易和監管機制擬定方案，探討議題將包括黃金供求、產品發展、標準應用、清算機制、物流倉儲、檢測認證、人才培育、國內外推廣、跨境合作等。成員或包括業內人士、本地交易所例如香港交易及結算所有限公司和金銀業貿易場等，並會與內地相關交易所展開溝通及聯繫。

《施政報告》提及到發展香港成為國際黃金交易中心，以鞏固香港國際金融中心的地位。（資料圖片／梁鵬威攝）

截至今年9月共有8,000家貴金屬及寶石交易商註冊受監管

陳浩濂並指，因應財務行動特別組織於2018至2019年完成的第四輪相互評估報告中，提出香港應對貴金屬及寶石交易商作出規管，當局於2022年修訂《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》，推出貴金屬及寶石交易商監管制度。

制度於2023年4月1日起實施，並由海關執行，任何人如有意在香港經營貴金屬及寶石業務，若在香港交易的總額為12萬或以上，均須向海關申請註冊。而截至今年9月底，海關已為8,000家交易商註冊，制度整體運作暢順。

香港海關建構了「貴金屬及寶石交易商註冊系統」。（資料圖片／馬煒傑攝）

海關成立「貴金屬及寶石交易商行業顧問組」定期聯繫業界

陳浩濂續指，海關致力向業界和公眾展開宣傳工作，例如發放宣傳短片、舉行公眾講座，並在全港性外展活動接觸交易商。海關亦為業界提供相關指引，設立網上系統接受及處理申請，以便交易商申請註冊，更成立「貴金屬及寶石交易商行業顧問組」，定期聯繫業界不同持份者，因此制度自實施以來，業界反應正面。

陳浩濂又指，制度有效監管註冊貴金屬及寶石交易商，符合國際標準的要求，打擊洗錢及恐怖分子資金籌集。政府會持續監察市場情況及風險，分析註冊交易商提交的交易資料，以制訂全面策略，確立監管行動優次，以加強制度的效能。

特首李家超出訪東盟三國爭取香港加入RCEP，訪問新加坡期間與總理李顯龍會面，兩人會晤大約半小時後，再共晉午餐。（政府新聞處圖片）

積極尋求加入RCEP鞏固香港黃金貿易

陳浩濂並表示，政府正積極爭取盡早加入《區域全面經濟伙伴關係協定》（RCEP）。自RCEP於2022年1月1日生效後，政府已正式提出申請加入，並積極利用不同場合，向各RCEP成員表達香港尋求加入的意願，說明香港在推動區域經濟融合和發展，扮演積極的角色。

而中央人民政府亦全力支持香港加入RCEP，政府高層官員也藉着外訪期間，向RCEP成員領導人表達香港已準備好加入，獲得正面的回應。RCEP聯合委員會在今年9月通過加入協定的程序細則，政府會與RCEP聯委會積極配合跟進。陳浩濂相信加入RCEP後，其關稅優惠及其他貿易便利化措施，將有助鞏固黃金貿易及相關零售業務。