國際珠寶展|｜海關關長何珮珊介紹規管貴金屬及寶石交易商制度

​「香港國際珠寶展2023」正在會展舉行，海關關長何珮珊今日（3日）入場，不過不是去大手選購，而是介紹新引入的貴金屬及寶石交易商規管制度，讓相關交易商及人士了解法例要求，使相關制度能夠順利推行。



香港海關本月1日起一連五日在「香港國際珠寶展2023」設置攤位，為加強宣傳新引入的貴金屬及寶石交易商規管制度，讓相關交易商及人士了解法例要求，使相關制度能夠順利推行。

關長何珮珊今日到場，與藝人陳貝兒進行對談環節，介紹有關規管制度。她表示，貴金屬及寶石交易商規管制度的實施，充分顯示香港打擊洗錢和恐怖分子資金籌集的堅定決心，並有效維護香港國際金融中心的聲譽。她其後參觀珠寶展內其他攤位，向內地、海外及本地參展商介紹新法例要求和派發宣傳品。

海關表示，根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（第615章），本地貴金屬及寶石交易商須於2023年4月至12月期間向香港海關申請註冊，以進行總額為12萬或以上港元的交易，並須適當履行打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的法定責任。非香港貴金屬及寶石交易商若符合法定條件（包括來港參加珠寶展的參展商），雖獲豁免註冊，但須由2023年4月1日起就任何在香港進行總額為12萬或以上港元的現金交易，於交易後一日內，或在該交易商或代表該交易商行事的人離開香港前，以較早者為準，向香港海關提交現金交易報告。