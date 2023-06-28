海關推貴金屬及寶石交易商註冊系統　應用動態二維碼及區塊鏈技術

政府去年引入貴金屬及寶石交易商註冊制度，並於今年4月1日實施。香港海關今日（28日）公布，推出「貴金屬及寶石交易商註冊系統」，註冊系統應用動態二維碼及區塊鏈技術，可安全可靠地取代紙本證書，並減省部門對紙本證書的防偽成本，有助提升公眾體驗及加強與業界和政府部門互相高速認證的能力。



《打擊洗錢及恐怖分子資金等集條例》（第615 章）去年12月作出修訂，並引入貴金屬及寶石交易商註冊制度，訂明任何人如有意在香港經營貴金屬及寶石業務，並在業務過程中在香港進行總額為12萬或以上港元的交易均須向海關關長註冊。新修訂條例於4月1日實施，營運中的貴金屬及寶石交易商，可在9個月的過渡期內申請註冊。

交易商可展示動態二維碼供驗證

香港海關為方便業界，建構「貴金屬及寶石交易商註冊系統」，交易商成功註冊後，將獲發註冊證明書，每張註冊證明書上均印有註冊二維碼及註冊編號。而為提升線上查冊能力及便利核實交易商的註冊身份，海關特別在註冊系統上應用動態二維碼及區塊鏈。

海關表示，交易商如需向客戶証明其有效的註冊身份，只要登入系統即可展示一個限時為30秒的動態二維碼，客戶毋須安裝特定手機應用程式，透過手機掃描就能即時驗證交易商是否持有有效的註冊。系統亦設計了反掃機制，以防止假冒或釣魚網站，客戶只需展示海關網頁上的動態二維碼供商戶掃描核實，驗證結果便會在客戶的裝置上顯示。

此外，「貴金屬及寶石交易商註冊系統」是首個連接政府資科辦「共用區塊鍵平台」的系統。所有電子註冊證書供認證用的「雜湊参數」（#Hash）都會記錄於區塊鏈上，只透過系統對接就能從區塊鏈上核實註冊資料的真確性。

而海關最近完成電子證書驗證平台「電子驗證門」 的概念驗證研究，公眾人士只需要將電子證書的檔案放到驗證門的網頁上，即可連接背後的區塊鏈平台，以全電子化地驗證電子證書或任何電子文件的真偽。

李建基指電子世界文件容易修改，形容系統為「證物袋」，而即使是細微的修改亦令雜湊值有所不同，系統便能作出準備識別。（馬煒傑攝）

安全可靠地取代紙本證書

海關資訊科技科高級監督李建基指，兩項創新技術除了可安全可靠地取代紙本證書外，亦減省部門對紙本證書的防偽成本，他指電子世界文件容易修改，形容系統為「證物袋」，而即使是細微的修改亦令雜湊值有所不同，系統便能作出準備識別，有助提升公眾體驗及加強與業界和政府部門互相高速認證的能力。另外亦可方便交易商在世界各地的展覽會都能讓客戶核證其註冊商身份，在多方面都能為業界帶來便利。

政府資訊科技總監辦公室系統經理徐佩芬指，資科辦推出「共用區塊鍵平台」，旨在協助各部門可通過平台，以更具效率及成本效益的方式採用區塊鏈技術開發應用系統。現時，「共用區塊縺平台」除區塊鏈平台服務外，亦包括智能合約服務及跨鏈服務，資科辦將會繼續研究如何使用區塊鏈技術驗證以電子方式發出的牌照、許可證、證書或文件等，現時亦有其他部門正在開發當中。