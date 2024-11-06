圓玄小學北上遊學團累計30學童染腸胃炎　藝人家長呂慧儀網上炮轟

衞生署本周一（4日）公布，屯門保良局香港道教聯合會圓玄小學的遊學團，在本月初到佛山和廣州後，共有26名爆發急性腸胃炎。藝人呂慧儀的10歲兒子Anton，亦參與涉事的遊學團，同樣出現相關病徵，她便在社交平台發文批評，指學校強制學生參加該遊學團；又質疑校方報細數，稱根據家長群組顯示，最少有30名學童中招。



截至今日（6日），衞生署公布個案再新增4名病人，包括兩男兩女，即該遊學團已累計有30人中招，目前有一人需住院接受治療，情況穩定。署方表示，流行病學調查顯示，很大機會由人傳人或環境污染情況引致，中心會繼續為該校的小五學童進行醫學監察。



屯門保良局香港道教聯合會圓玄小學一個遊學團，本月初到佛山和廣州後爆發急性腸胃炎。（資料圖片／鄭子峰攝）

再新增4名學童中招 2人求醫毋須住院

保良局香港道教聯合會圓玄小學小學遊學團爆發急性腸胃炎，衞生署今晚再公布最新調查進展。經醫學監察後，衞生防護中心發現再新增4名病人，包括兩男兩女，年齡均為10歲。他們分別於11月4日及5日期間，陸續出現嘔吐、腹瀉、肚痛及發燒病徵。其中兩名學童求醫，毋須進院。

累計30名學童中招 料人傳人或環境污染所致

現時該遊學團的爆發個案，已累計涉及30名學童，包括17男13女，年齡介乎10至11歲，全部屬小五學童。其中5名學童曾求醫，一人住院接受治療，情況穩定。流行病學調查顯示，很大機會由人傳人或環境污染情況引致。

11.4有學童在校內嘔吐 繼續醫學監察涉事學童

由於再有新增個案，並有學童於11月4日在校內嘔吐，中心已再次向學校建議加強所需的預防措施，包括適當和徹底的清潔消毒工作、妥善處理嘔吐物，確保有病徵的學童留在家中，注意個人及環境衞生。中心會繼續對該校小五學童進行醫學監察。

藝人呂慧儀的10歲兒子Anton，亦參與了涉事的遊學團。（資料圖片／葉志明攝）

藝人呂慧儀質疑學校向當局報細數︰不少於30人中招

此外，藝人呂慧儀的10歲兒子Anton，亦參與了涉事的遊學團，回港同樣出現發燒兼腸胃炎等病徵。她在較早前在社交平台批評學校處理不當，稱被校方強制參加遊學團，促提供處理方法。她又質疑學校向當局報細數，認為急性腸胃炎個案不只26名學生，因家長群組顯示，最少有30名學生出現病徵。

呂慧儀貼出家長群組的對話截圖指︰「單在家長group看不見學校查實的人數，家長group內已有不少於30個同學嘔及發燒，也有不只兩個同學到醫院求醫打止嘔針，請問學校報的數據有根據嗎？」