圓玄小學廣東遊學團爆急性腸胃炎　26學童腹瀉、肚痛及發燒

屯門保良局香港道教聯合會圓玄小學一個遊學團本月初到佛山和廣州後爆發急性腸胃炎，26名學童「中招」。衛生防護中心表示，爆發可能由人傳人或環境污染引致，中心正繼續調查。



屯門保良局香港道教聯合會圓玄小學一個遊學團，本月初到佛山和廣州後爆發急性腸胃炎。（資料圖片／鄭子峰攝）

衛生防護中心今日（4日）公布，保良局香港道教聯合會圓玄小學於11月1至2日舉辦遊學團，全團共116名學生及12名教師當時到過佛山和廣州。

其中26名學童，包括15男11女，年齡介乎10至11歲，於出發當日起陸續出現嘔吐、腹瀉、肚痛及發燒病徵。其中兩名學童已向私家醫生求醫，毋須須入院，全部學童情况穩定。

中心流行病學調查顯示，首名學童於11月1日參觀活動期間嘔吐，其他當時在嘔吐現場的學童其後陸續出現腸胃炎病徵。中心認為爆發可能由人傳人或環境污染引致，正繼續調查。

衛生防護中心提醒，由於酒精未能有效殺死一些經常引起急性腸胃炎的病毒，例如諾如病毒，酒精搓手液並不能代替使用梘液和清水潔手。