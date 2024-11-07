ComplexCon｜明年3.21再在香港舉行　本月底公布詳情及公開售票

全球潮流盛事ComplexCon，今年首度在美國以外的地區、選址香港舉行，並獲政府文藝盛事基金資助。ComplexCon今日（7日）宣布，將於明年3月21至23日繼續在香港舉行。

主辦人胡陳德姿表示，活動將以創新和文化交流為核心，雲集全球重量級音樂藝術家和創作人陣容，鞏固香港作為盛事之都的地位。活動繼續獲政府基金資助，並將於本月下旬陸續公布藝術總監、重磅表演嘉賓及合作品牌等資訊，指定門票亦將於本月下旬開始發售。



ComplexCon2024首次衝出美國舉行，吸引逾200名潮流藝術家及創作者來港參與。（資料圖片/黃浩謙攝）

獲文藝盛事基金資助 11月下旬公布資訊

主辦方表示，明年ComplexCon將以創新和文化交流為核心，雲集全球重量級音樂藝術家和創作人陣容，包括由本地、亞洲及國際品牌及機構帶來的表演藝術、重量級品牌聯乘、獨家限定商品、潮流市集及多元化美食節等內容，以融合亞洲流行文化與全球潮流文化元素，促進中西潮流文化交流。

ComplexCon香港2025為政府文化體育及旅遊局轄下「文化藝術盛事基金」的資助項目，並將於11月下旬陸續公布藝術總監、重磅表演嘉賓及合作品牌等資訊，指定門票亦將於11月下旬開始發售。

ComplexCon香港主辦人胡陳德姿表示，首屆亞洲站活動的空前成功，反映本地及亞洲地區對潮流文化日益關注，並開拓了各種大型商業品牌合作與機遇。主辦方對活動再次選址香港感非常高興，延續首屆佳績，進一步鞏固香港及大灣區作為國際頂級潮流文化中心的領導地位。

ComplexCon2024首次衝出美國舉行，吸引逾200名潮流藝術家及創作者來港參與。（資料圖片/黃浩謙攝）

今年ComplexCon吸引逾3萬訪客 逾半為旅客

ComplexCon香港在今年3月舉行，吸引了超過3萬名本地及海外訪客，當中超過55%為來自中國、美國、日本、新加坡及韓國等旅客。活動匯聚了來自世界各地超過100多個品牌、30位表演藝術家以及200位創作人和藝術家，展現其最新系列及作品，而其中獨家發售的限定產品及官方周邊商品在3天內迅速售罄。