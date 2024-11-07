許金山涉殺妻女　許被捕後認與助理有婚外情　指妻知情並接受

中大副教授許金山涉嫌以注滿一氧化碳的瑜伽球謀殺妻女案，今（7日）在高院續審。控方繼續讀出開案陳詞，指被告假借研究為由購入一氧化碳，真正的目的是借機殺害其妻子，形容這是一場經過精心計算的謀殺。另被告被捕後在警誡下承認與研究助理Shara Lee(李泳怡)發展婚外情，並指妻子知悉並接納其出軌一事。



被告許金山，案發時53歲，在中大醫學院麻醉及深切治療學系副教授。他被控2項謀殺罪，指他於2015年5月22日謀殺黃秀芬（47歲）及許儷玲Lily（16歲）。

被告許金山警誡下直認與女助理Shara Lee發展外情，並指其妻知情並接受。（網上圖片）

李泳怡Shara Lee是理大的助理教授，亦曾與許金山一起做研究。（網上圖片）

許金山曾把注入了一氣化磋的瑜伽球帶回家。（羅君豪攝）

許金山的妻子黃秀芬。（資料圖片）

曾將注入一氧化碳的瑜伽球帶回家

主控萬德豪續讀出開案陳詞，被告曾就2015年進行一項與一氧化碳有關的研究，並指示其助手採購一氧化碳。案發前兩日，被告將兩個瑜伽球注入一氧化碳，向助手稱要將瑜伽球交給另一名教授作測試，最後卻帶了回家。控方認為該研究缺乏科研價值，被告真正的目的是借機殺害其妻子，形容這是一場經過精心計算的謀殺。

警誡下稱用來殺老鼠

警方至2017年5月16日再次拘捕被告，被告在警誡下稱，他在案發前2天把注滿一氧化碳的瑜伽球帶回家，目的是為了殺老鼠。被告又稱他初時未有提及注有一氧化碳的瑜伽球，是因為不想為其助手帶來麻煩。

曾與妻談及離婚

被告又稱，他事發前曾向次女Lily 提及瑜伽球內藏毒藥，並指Lily曾因壓力有自殺念頭。他又稱擔心一旦被捕，餘下兩名女兒將沒人照顧。被告亦承認，他有與其研究助理Shara Lee(李泳怡)發展婚外情，兩人一同外遊時形同夫妻。被告又稱曾於2013年曾與妻子談及離婚，並指妻子知悉其出軌但接受。

與Shara Lee一同出入香港9次

承認事實指，根據入境處的出入境紀錄，被告與Shara Lee由2013年4月19日至2015年8月底之間，曾一同進出香港9次，短至即日回港、長至接近一周後才回來亦有。

案件編號：HCCC389/2023