許金山涉瑜伽球殺妻女　主控官形容被告以為策劃了的完美的犯罪

中文大學醫學院前副教授許金山的妻子及16歲的女兒，被發現在私家車內昏迷，送院後發現兩人因吸入一氧化碳死亡。惟警方事後發現私家車的車尾箱內，發現一個注滿這氣體的瑜伽球，案件今（6日）在高院開審，法官特意提醒陪審員把過去審訊內容拋諸腦後。控方開案陳詞指，被告案發時意圖謀殺妻子，女兒被牽涉其中非在其預期之內，惟他就兩人死亡的罪責相同。控方又形容事件屬悲劇，指被告自以為策劃了一場無人察覺的完美犯罪（Perfect Crime)。



被告許金山，案發時53歲，在中大醫學院麻醉及深切治療學系副教授。他被控2項謀殺罪，指他於2015年5月22日謀殺黃秀芬（47歲）及許儷玲（16歲）。

被告許金山是中大醫學院麻醉及深切治療學系任副教授。(資料圖片)

被告許金山的妻子黃秀芬被發現在車上中一氧化碳死亡。（網上圖片）

次女許儷玲坐在副駕亦同樣中毒死亡。（網上圖片）

許妻黃秀芬當時駕駛的黃色Mini Coope，事後被發現車尾箱內有一個已洩氣的瑜伽球。(林若勤攝)

官提陪審團不要搜查過往報道

暫委法官祁彥輝向陪審員表示，許金山在原審時被裁定謀殺罪成，但後來上訴得直獲發還重審。法官特意提醒陪審員，過去的審訊及其相關事宜與今次審訊無關，著他們不應自行作資料搜集或翻閱網上相關報道。

次女Lily坐副駕位亦遇害

主控萬德豪讀出開案陳詞指，案件發生於2015年，案中死者為被告的妻子黃秀芬（47歲）及他們的次女許儷玲Lily（16歲）。案發當日下午2時，黃駕駛一輛黃色的Mini Cooper離開其位於西貢的家中，Lily則坐在副駕駛。

兩母女因吸入一氧化碳中毒亡

同日稍後時間，一名女途人經過西貢西沙路西澳村對出巴士站時，見到涉案MINI Cooper停在路旁，發現車輛在沒有下雨的情況下開啟著水撥。女途人後來再度途經巴士站，仍見到該MINI Cooper停在原地，車內兩人則一直低頭沒有反應。女途人於是報警，警察到場發現車門緊鎖，隨即破門將兩人救出。兩人送院後證實死亡，死因為一氧化碳中毒。

車尾箱檢獲已洩氣的瑜伽球

警方在事後數月才發現，涉案一氧化碳應由MINI Cooper 車尾箱所檢獲的已洩氣瑜伽球釋出。控方指被告將該注滿一氧化碳的瑜伽球放在車內，意圖殺死其妻。雖然控方相信Lily亦在車內遇害非被告預期，惟他對於妻子和女兒死亡之罪責屬相同。

被告必然知道吸入一氧化碳能致命

控方另提及，被告案發時為中大醫學院麻醉及深切治療學系副教授，亦是一名麻醉科醫生，必然熟知一氧化碳的特性，知道吸入一定的一氧化碳會致死。控方指本案是一宗極不幸的事件，形容被告案發時自以為策劃了一場無人察覺的完美犯罪（Perfect Crime)。

主控將於明午繼續讀出開案陳詞。

案件編號：HCCC389/2023