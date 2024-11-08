許金山涉殺妻女　兩母女被發現在車上「睡覺」　無下雨卻開著水撥

中大副教授許金山涉嫌以注滿一氧化碳的瑜伽球謀殺妻女案，今（7日）在高院續審。控方庭上讀出首名證人的證供，指任職護士的女途人當日下午三度途經西澳村巴士站，均見到一輛黃色私家車停在原地，無下雨卻開著水撥，車內兩名女子疑似在睡覺。直到她第三度經過才發現情況不尋常，上前拍車窗不獲回應，隨即報警。首名到場的警員則指，他未有在車內發現可疑物品，亦沒有留意是否有瑜伽球，並確認兩名死者當時並無表面傷勢。



被告許金山，案發時53歲，在中大醫學院麻醉及深切治療學系副教授。他被控2項謀殺罪，指他於2015年5月22日謀殺黃秀芬（47歲）及許儷玲Lily（16歲）。

被告許金山否謀殺妻子及女兒。（資料圖片）

兩名女死者黃秀芬及許儷玲被發在黃所駕的黃色Mini Cooper內。(資料圖片)

MINI Cooper沒下雨但開動水撥

任職護士的湯玉玲的供詞指，她當日放工回家，下午3時35分在西澳村巴士站經過黃色私家車MINI Cooper，見車窗緊閉，沒下雨但水撥啟動。她看見司機位的婦人頭部仰後，口張開，雙手下垂；旁邊的少女乘客頭微斜靠車窗。她回家換衫，20分鐘後跑步再經過，以為2人仍在睡覺。湯4時15分折返時見車人仍在原地，覺不尋常，拍玻璃窗不獲回應，嘗試開車門不果，便叫途人報警。

車上兩人均有扣安全帶

警員陳俊義案發時隸屬新界南總區交通總部，他供稱當日下午4時30分巡邏途經西澳邨附近時，有一名女子將他截停，稱一輛黃色私家車內有兩名女子暈倒。陳遂上前查看，發現兩名分別年約40歲和20歲的女子坐在私家車的前座，兩人均有扣上安全帶，但雙眼均瞌上，疑似睡著了或暈了。而車窗和車門均鎖上，引擎和擋風玻璃水撥則在運作中。

未有留意車上有瑜伽球

陳嘗試拍打車窗喚醒該兩名女子但不果，遂用警棍打碎私家車的後方車窗玻璃嘗試打開司機位的車門但失敗。陳另指，當時車內外的溫度大致相同，車的手掣拉至P檔。他未有在車內發現任何可疑物品，亦未有留意有否瑜伽球。

兩女子被救出時已沒有反應

數分鐘後，救護員和消防員等到場。消防員破開車門救出兩名女子，救護員則為兩人急救，但她們沒有任何反應。陳最後確認，該兩名女子並無任何表面傷勢。

案件編號：HCCC389/2023