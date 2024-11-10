11.17長者日｜1800食肆商戶長者咭有優惠　午後$30睇戲（附名單）

下周日（17日）是「長者日」，全港18區超過1,800間食肆、零售店舖及服務行業商戶、多個公共交通工具、景點、公共設施，會為當日向持長者咭的長者，提供特別折扣和優惠。其中多間連鎖食肆包括大家樂、爭鮮、譚仔等，都有提供優惠。嘉禾院線當日下午一時後，全線戲院出示長者咭或樂悠咭，可享劃一票價30元；有地區商戶則為長者免費剪髮。



下周日（17日）是「長者日」，全港18區超過1,800間食肆、零售店舖及服務行業商戶、多個公共交通工具、景點、公共設施，會為當日向持長者咭的長者，提供特別折扣和優惠。（資料圖片/夏家朗攝）

長者咭計劃今年踏入30周年，至今已發出超過250萬張長者咭。社會福利署早前邀請本地飲食業、零售業和其他商戶，當日向持長者咭的長者提供特別折扣和優惠。社署指，當日全港18區超過400間參與的機構和商戶，包括超過1,800間食肆、零售店鋪及服務行業商戶，會為持長者咭的長者，提供特別折扣和優惠。

▼全部長者日優惠商戶▼



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嘉禾院線下午1時後長者$30看電影 長沙灣型髮廊免費單剪

連鎖食肆方面，大家樂當日滿30元會有8元折扣；海皇粥店有9折；譚仔雲南米線自選兩餸或以上米線減8元；海港酒家及海港薈免茶一位等。

至於零售商戶，嘉禾院線當日下午一時後，全線戲院長者可享劃一票價30元；佐丹奴出示長者咭，購買外套可享6折；皇玥及明玥有餅食產品買一送一優惠。地區戶方面，長沙灣「型髮廊」當日向長者提供免費單剪；將軍澳「天和堂中西藥行」有免費中醫診症。

參與「長者日消費優惠」的商戶，都會張貼宣傳海報，長者只需以手機掃描宣傳海報上的二維碼，即可瀏覽參與商戶名單及優惠資料。（社署圖片）

社署發言人表示，當日參與的商戶，都會張貼「長者日消費優惠」宣傳海報，長者只需以手機掃描宣傳海報上的二維碼，即可瀏覽參與商戶名單及優惠資料。

另外，當日多個公共交通工具、景點、公共設施，亦會向持長者咭的長者，提供特別折扣和優惠。港鐵、九巴、港九小輪等，都有免費乘搭優惠；昂坪360標準車廂即日來回纜車門票售50元，香港海洋公園60至64歲長者可以100元購買標準門票；65歲或以上長者可免費入場。

▼公共交通工具長者日優惠▼



▼景點、公共設施長者日優惠▼

