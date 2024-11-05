長者日｜老友記11.17坐港鐵免費　不包羅湖及落馬洲站但仍可慳$4

港鐵今日（5日）公布，今年將於11月17日舉辦「長者日」，65歲或以上長者只要使用樂悠咭、長者八達通或個人八達通，均可免費乘搭港鐵 、輕鐵及港鐵巴士。不過優惠不適用於機場快綫、東鐵綫往來羅湖及落馬洲站的過境車程、高速鐵路，但長者北上仍然可節省香港境內來回的4元車費。



長者於11月17日可免費坐港鐵、輕鐵及港鐵巴士。（資料圖片）

免費優惠不適用於機場快綫、東鐵綫頭等

港鐵公布，今年將於11月17日舉辦「長者日」，為65歲或以上長者提供免費乘車優惠。長者當日只要使用樂悠咭、長者八達通或個人八達通，均可免費乘搭港鐵 、輕鐵及港鐵巴士，即進出港鐵站及登上港鐵巴士，都不會被扣除車費。

不過需注意，優惠不適用於機場快綫、東鐵綫往來羅湖及落馬洲站的過境車程、高速鐵路。長者若乘搭東鐵綫頭等，亦要支付額外車費；長者北上仍然可節省香港境內來回的4元車費。

優惠不適用於機場快綫、東鐵綫往來羅湖及落馬洲站的過境車程、高速鐵路。（港鐵相片）

長者可下載「關愛共乘」手機應用程式

港鐵又指，一直在車站、列車及物業推出不同長者友善措施，為長者提供便利出入的設施，包括巨型指示牌、無障礙入口、闊閘機、無障礙洗手間等。長者可透過「關愛共乘」手機應用程式，以清晰及易懂的界面獲取相關資訊，讓出行變得更輕鬆方便。