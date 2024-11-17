長者日優惠2024｜11.17交通免費／食肆／消費優惠！戲院$30睇電影
長者日優惠2024｜老友記又有著數！一年一度的長者日將於11月17日舉行，當天全港500多間商戶、交通工具，以及景點將會提供多項優惠，長者只要憑長者咭或樂悠咭即可享用！《香港01》「好食玩飛」記者為老友記整合餐飲、購物、交通、景點等著數優惠詳情，即睇下文！
長者日2024｜逾500個商戶參與
長者日由香港社會服務聯會創辦，定於每年11月的第三個星期日，旨在為各長者提供消費優惠，至今已有超過1,400間餐廳和零售店參與。老友記只要持有長者咭或樂悠咭就能享受福利，當天除了可免費乘搭港鐵、輕鐵及港鐵巴士等交通工具外，還可享受餐飲、購物、娛樂等相關優惠。
長者日2024【1】交通優惠
65歲或以上長者，只要在上車時以長者八達通、個人八達通，或樂悠咭拍卡，即可享免費乘搭優惠。提提你，以下優惠不適用於港鐵的機場快綫、往來羅湖站及落馬洲站的車程及高速鐵路。另外乘搭東鐵綫頭等，亦須額外付費。
1. 港鐵、輕鐵及港鐵巴士
2. 九巴及龍運巴士（不適用於P960、P968、HK1線）
3. 新大嶼山巴士（不適用於旅遊路線1R及X11R）
4. 山頂纜車（不適用於凌霄閣摩天台428）
5. 港九小輪（出示長者咭／樂悠咭）
60歲或以上長者，只要乘坐以下交通工具時出示長者咭、身份證或樂悠咭，即可免費乘搭以下交通工具，當中富裕小輪、天星小輪更有同行者優惠，老友記只要向職員表明為同行者（限一位），同樣可享免費優惠。
6. 新渡輪（樂悠咭 / 長者咭）
7. 富裕小輪（身份證/ 長者咭）
8. 天星小輪（樂悠咭 / 長者咭／身份證）
9. 香港電車（身份證/ 長者咭；請勿直接拍八達通卡）
長者日交通優惠詳情：
長者日2024【2】景點、公共設施優惠
1. 昂坪360：
優惠價$50購買即日來回纜車門票（標準車廂）
2. 香港摩天輪：
60歲或以上長者免費入場
3. 香港海洋公園：
60-64歲長者可以$100購買標準門票；65歲或以上長者可享免費入場
4. 香港挪亞方舟：
凡購買成人即日正價門票（$198)，同行之一位60歲或以上長者即可免費入場。
5. 漁農自然護理署香港濕地公園：
60歲或以上長者及其一位同行者免費入場
6. 博物館、文物中心及游泳池設施：
60歲或以上的長者免費入場。當中香港科學館、香港太空館、康文署轄下游泳池，60歲或以上的長者及其一位同行者亦可享免費入場優惠。
景點、公共設施優惠詳情：
長者日2024【3】餐廳優惠
在500多間商戶參與的長者日之中，大型連鎖品牌多達54間，老友記在港九新界各區享受優惠更加便利。而當中重點包括：大家樂滿$30享$8折扣；海皇粥店9折；譚仔雲南米線自選兩餸或以上米線減$8；海港酒家及海港薈免茶一位等等。
重點參與名單：
1. 大家樂滿$30享$8折扣
2. 譚仔雲南米線自選兩餸或以上米線減$8
3. 爭鮮迴轉壽司
4. Natural Bakery 天然工房
5. 海港酒家
6. 海皇粥店9折
7. 海天堂
8. 大班麵包西餅
9. A-1 Bakery
10. 銀龍茶餐廳
想知更多長者優惠，可參閱：長者優惠餐廳49間｜長者咭+樂悠咭可享！大家樂/麥當勞/$28歎小菜
長者日2024【4】購物優惠
長者日也有眾多店舖及娛樂場所提供折扣優惠，當中長者於全線嘉禾院線戲院出示長者咭或樂悠咭，即可以$30觀看任何電影，吃完飯之後去看電影就最適合不過！
此外，更有一些零售店舖提供低至6折優惠，例如於佐丹奴出示長者咭，購買外套可享6折；皇玥及明玥更有餅食產品買一送一優惠。
重點參與名單：
1. 嘉禾院線
2. Pricerite實惠
3. 眼鏡88
4. 大棧
5. 好棧
6. 名視眼鏡
7. 佐丹奴
8. 余仁生
9. 周大福珠寶
10. 皇玥
更多餐廳及零售優惠名單詳情，可參閱香港社會服務聯會網站。
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