教聯會獲千萬建愛國教育中心　政府未解釋有否招標、審核開支名義

政府近年大力推動國民教育，有報道指，當局於2022年疑未經公開招標，向教聯會發放1000萬款項，協助籌建「愛國教育支援中心」。有關項目有否招標、千萬撥款屬立法會財政審核開支的哪一項，政府發言人回覆僅重申，經詳細考慮「一籃子」的因素，包括教聯會推動國民教育的經驗及其提交的裝修工程建議書等，同意以「一次性形式資助」有關工程一千萬元。



教育局疑未經招標，向教聯會發放1000萬款項，協助籌建「愛國教育支援中心」。（資料圖片）

香港教育工作者聯會（教聯會）在2022年投放逾千萬元創辦「愛國教育支援中心」，並獲批使用沙田秦石邨空置校舍，稱會以自負盈虧形式籌建及經營。

據《明報》指，「香港教育工作者聯會教育公民教育活動基金會有限公司」的2022年財務報表顯示，該公司曾收取1,000萬元「政府資助」。報道引述教聯會回應指，獲批空置校舍，從策劃、建造和裝修等工作，需大量的資金支持，故積極向政府、社會各界籌措經費，「在嚴格遵守特區政府審批程序的前提下」，2022年獲政府一筆金額為1000萬元前期建設經費。

教聯會致函政府申請資金援助 作前期裝修工程費

翻查21/22及22/23年度財政預算案開支總目，未見有涉及建設愛國教育支援中心的撥款項目。涉及國民教育的一欄，亦只提及為學生和教師提供內地交流計劃。

有關項目有否經公開招標、千萬撥款屬立法會財政審核開支的哪一項？教育局未有回應，稱教聯會於2022年1月23日致函政府，申請資金援助，以支持中心部分前期裝修工程費用，讓中心可及早於2022年中啟用。

工程竣工向教局提交審核帳目

政府指，經詳細考慮「一籃子的因素」，包括教聯會推動國民教育的經驗及其提交的裝修工程建議書、當時有關空置校舍的設施狀況，以及政府支持善用空置政府土地的政策後，政府同意以「一次性形式資助」有關工程一千萬元。

政府亦建議教聯會繼續向社會人士籌募經費，以支付餘下的工程費用及中心的經常性開支。教聯會在工程竣工後向教育局提交經審核的帳目報表，列明所涉工程的實際開支，中心亦按計劃於2022年中揭幕，服務學校和社會。

2007年公開招標獲批成立「國民教育服務中心」

翻查資料，教聯會於2004年在未經招標下，獲批資助成立大埔「國民教育中心」，至2007年則經公開招標，獲批在青衣成立另一間「國民教育服務中心」。兩中心每年坐擁逾1300萬元公帑資助，向師生推銷廉價國情交流團及培訓班等，至2012年反國教示威，教育局以「合約期滿」不再續約，最終結束營運。