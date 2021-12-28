教聯會正申請沙田空置校舍　籌過千萬辦愛國教育支援中心

新選舉制度在立法會重新加入選委界，教育工作者聯會在剛過去的選舉派出副主席鄧飛及朱國強參選都成功當選，實力大增。教聯會領導層今日（28日）談及未來工作方向，包括明年6月落成的愛國教育支援中心，將在國家安全、國情教育等方面為教師提供援助，期望申請位於沙田的空置校舍為選址，料1月有結果。



教聯會主席黃錦良指，支援中心將另設團隊負責，會推出例如訓練升旗，舉辦航天科技發展展覽等，強調不止介紹歷史，亦考慮在明年回歸25周年舉辦大型論壇，但凡愛國主義教育、國家安全等都範疇都將包括在內。他提到，教聯會需要籌集至少過千萬元才能改建校舍，望中心日後做到自負盈虧。



黃錦良指，籌辦支援中心是希望幫助推動愛國教育，支援教師所需。（周禮希攝）

黃錦良指，籌辦支援中心是希望幫助推動愛國教育，支援教師所需。他指，教聯會已與香港升旗隊總會聯絡有關教授升旗事宜，提到工作進度相當趕急。

此外，他提到教聯會上月宣布將在旺角設立「教師生活館」，已與聯合出版集團就此簽訂戰略合作框架協議，目標同樣在明年6月揭幕，為教師提供聚腳、購買廉價產品的地點。

科創教育方面，黃錦良指教聯會將積極參與，正開展有關STEM教育的項目，將與香港科技創新教育聯盟深入合作。

循教育界當選的朱國強自稱「香港隊」，將代表教育界同工發聲，盡量聆聽、反映前線老師意見。（周禮希攝）

立場若與政府矛盾 朱國強自稱身為「香港隊」為業界發聲

席間，兩名候任議員被問及一旦政府的法案與業界利益矛盾時，將如何投票，朱國強回應時笑言循選委界當選的鄧飛是「國家隊」，自己則是「香港隊」，他會代表教育界同工發聲，盡量聆聽、反映前線老師意見。鄧飛則稱，不擔心情況出現，相信政府事前會做好諮詢工作，取得有效解決方式才推出，不可能到政策出台時，議員才知道。

作為候任教育界議員，朱國強表示自己將落實政綱，包括在殺校問題上，希望教育局支援收生不足學校，盡量爭取不殺校；亦表示將爭取一度被政府撤回的華英中學重建工程再度上馬。他亦提到，在疫情之下，期望跨境學童將同樣列入優先通關組別，至少爭取需要應考文憑試及升中呈分試級別的學生回港學習。

鄧飛則表示，很多選委與他見面時提出各種不同業界的訴求。他強調自己重視愛國教育，局方雖已有綱要推出，亦希望可全面檢視落實進度，與及檢視教師操守。