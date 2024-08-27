施政報告｜教聯會倡由深圳出資買位　讓非港籍學生來港讀公營學校

香港教育工作者聯會今日（27日）就《2024年施政報告》提出建議，9個範疇共58項建議中，近4成涉及與內地合作，包括參考「按額津貼」做法，由深圳出資向港府買位，讓深圳非港籍學生來港入讀公營學校。



香港教育工作者聯會公布對《2024年施政報告》的建議，共提出涵蓋9個範疇的58項建議，近4成涉及與內地合作，其中包括參考「按額津貼」做法，由深圳出資向港府「買位」，讓深圳非港籍學生來港入讀公營學校。(何夏怡攝)

籲讓深圳非港籍學生來港入讀公校

本港學齡人口結構性下跌、中小幼均面對收生不足衝擊之時，深圳卻正因學齡人口較多，學額供不應求。教聯會副會長、立法會教育界議員朱國強表示，早前與深圳一區教育局溝通，對方亦期望香港「幫幫手」。

朱國強建議，可參考「按額津貼」做法，由深圳出資向港府「買位」，讓深圳非港籍學生來港入讀公營學校，稱此舉可紓緩深圳學額供不應求難題，亦是應對本港學齡人口不足的策略。

高校內地學生招收層面，他亦建議，政府在與內地有關部門商討後，逐步提升自資高校內地學生招收限額。

推廣STEAM教育 打造本地人工智能大模型體系

本港創科人才需求存在缺口，政府近年力推STEAM教育，教聯會亦響應，提出擺闊推動幼兒創科學習、強化教師STEAM培訓、發展由中國主導的本地數字化教育平台等多個建議。

對於後者，教聯會表示，現時世界科技資源不再共享，特區政府應運用百度的「文心一言」、商湯的「商量（SenseChat）」等人工智能，打造本地人工智能大模型體系。

增加津貼促港校與更多內地學校締結「姊妹學校」

港府今年成立「愛國主義教育工作小組」，本身是非官方成員的教聯會主席黃錦良表示，建議當局持續向學生提供專業培訓，了解國家的最新發展及國策，如三中全會精神、新質生產力等。他還建議，應增加姊妹學校計劃津貼，目的是促進兩地姊妹學校交流，推動本港學校與更多廣東省以外的學校建聯。