名人扒房Nebraska結業送或平賣餐具　食客美國回港幫襯拿杯牒紀念

由樂意扒房第二代創辦、灣仔「名人扒房」Nebraska Hong Kong昨日（10日）結業，今起（11日）一連三日開放供參觀，入場可免費自取或以優惠購買餐廳的餐具或傢俬，下午1時開門前已有超過30人排隊。有居於美國的顧客特意近日回港幫襯，今日亦特意到場拿取餐具以作留念。有市民指，餐廳內有不少碟具、調味粉樽及托盤等餐具可免費自取。



下午12時50分許，Nebraska Hong Kong門外已有約30人排隊，等入場購買或免費自取餐具。（夏家朗攝）

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Nebraska Hong Kong日前在社交平台上宣布，將免費贈送或以優惠價格轉售店內餐具。餐廳今日下午1時開放入內。惟12時50分許，店外已有超過30人排隊。

居住於美國的Walther，是Nebraska Hong Kong的常客，自餐廳仍是樂意扒房時已有光顧。早前聽聞餐廳結業後，他便回港幫襯，今日更到場拿取了幾個碟子及一個咖啡杯以作紀念。他指，Nebraska Hong Kong的服務及食物質素都不錯，對其結業感到可惜。他亦贊同餐廳免費贈送及轉售餐具的做法，認為可以讓人們紀念該餐廳。

居住於美國的Walther，早前聽聞Nebraska Hong Kong結業，特意回港幫襯。（夏家朗攝）

林先生今日則到場免費拿取了一個玻璃杯。他指店內有些碟子、托盤及調味料樽可供市民免費拿取，至於部份較大的碟子則需10元。他亦贊同餐廳免費贈送或轉售餐具的做法，認為可避免浪費。

林先生曾幫襯過Nebraska Hong Kong一次，對於餐廳結業，他並不感到意外，「都expected（預期之中），個economy（經濟）咁樣。」

林先生指餐廳內有不少碟具、托盤等餐具可免費自取。（夏家朗攝）

吳小姐今午1時許到餐廳門外排隊，等了約20分鐘方能入場。她曾幫襯Nebraska Hong Kong一兩次，今日特意前來，是想買一隻紀念版水杯，惟她指該水杯已經售罄，故免費自取了另外一款咖啡杯作為紀念。對於餐廳結業，她感到無奈，「最近好多餐廳結業，唔係得呢間⋯⋯係好可悲。」她擔心餐廳結業潮會造成很多飲食業人士失業，會一直支持本地餐廳。

名人扒房Nebraska結業後，今起送或平賣餐具，有市民滿載而歸。（夏家朗攝）

據記者所見，人龍約1時30分消散，到場市民多購買餐具，未見有人購買傢俬。根據Nebraska Hong Kong 社交平台，明日（12日）及後日（13日），市民仍可到場免費自取或購買餐具。